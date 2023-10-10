Focus – Писториус так и не смог превратить бундесвер в боеспособную армию

Несмотря на все выделенные миллиарды, министр обороны Германии Борис Писториус так и не смог превратить бундесвер в современную, боеспособную армию, пишет Focus. Дефицит финансирования, срывы закупок, внутренние проблемы войск с сексуальными домогательствами и праворадикальными элементами — эта «токсичная смесь» факторов может привести к отставке министра и вместе с тем к полному провалу масштабного проекта главы ФРГ Олафа Шольца по перевооружению бундесвера.



AP

Чуть меньше года назад канцлер Германии Олаф Шольц поручил новому министру обороны Борису Писториусу превратить небоеспособный бундесвер в современную армию, пишет Focus. Но с тех по ситуация не сильно изменилась, а в некоторых аспектах даже ухудшилась. После начала боевых действий на Украине Берлин выделил на перевооружение войск специальный фонд в размере €100 млрд, но, судя по всему, этой суммы будет недостаточно.

Да, на эти деньги можно купить новую технику, истребители, вертолёты и танки, но постоянные расходы растущего бундесвера с их помощью не покрыть, продолжает немецкое издание. На прошлой неделе Писториус просил увеличивать оборонный бюджет на €10 миллиардов каждый год. Но ему выделили всего лишь ничтожные €1,7 млрд. Эти деньги тут же съедятся из-за трат на содержание солдат. Неслучайно в бундесвере заговорили о необходимости увеличить специальный фонд до €300 млрд. Но когда-нибудь и эти деньги могут закончиться, признаёт автор статьи. И если Германия не нарастит свои военные расходы до 2% от ВВП, то любая обещанная Шольцем «смена эпох» завершится провалом.

У бундесвера есть также серьёзные проблемы в сфере закупок вооружения, продолжает издание. Немецкая армия заказала у компании Rohde & Schwarz современную радиоаппаратуру на €1 млрд. Она была предназначена для установки на 13 тыс. транспортных средств так называемой дивизии канцлера. Но выяснилось, что из-за недопонимания отдел материально-технического снабжения допустил ошибку и купил неподходящее оборудование. Теперь установка отложена как минимум на год, да и обойдётся она гораздо дороже.

И этот инцидент может иметь серьёзные последствия для Писториуса, который, в свою очередь, пытается возложить ответственность за произошедшее на свою предшественницу Кристину Ламбрехт, при которой эта закупка была согласована. Не исключено, что расследованием этого дела займётся следственный комитет бундестага и министру обороны придётся ответить на ряд неприятных вопросов.

При этом бундесвер сейчас остро нуждается в современной радиотехнике. Во время совместных манёвров в Мали партнёры Германии по НАТО высмеивали немецких солдат за то, что они используют устаревшее оборудование: с тем же успехом они могли бы просто выкрикивать приказы, чтобы их слышал противник.

У немецкой армии есть и проблемы внутреннего характера, касающиеся, в частности, сексуальных домогательств по отношению к солдатам женского пола. Проблема в том, что такие случаи практически не расследуется, а если о них и узнаёт широкая общественность, то нередко провинившиеся отделываются лёгким дисциплинарным взысканием. Но такие инциденты всё равно наносят политический урон Писториусу, и он осознаёт, что ему необходимо доказать, что бундесвер — это безопасное место для женщин. Также, несмотря на множественные «чистки», немецкая армия до сих пор страдает от засилья праворадикальных элементов.

Отсутствтие денег, срывы закупок, внутренние проблемы армии — это «токсичная смесь» факторов, которые могут привести к отставке министра, а вместе с ним канет в лету и масштабный проект Шольца. Их судьбы тесно сплетены, ведь после Ламбрехт это уже вторая попытка поставить бундесвер на ноги. И у Писториуса заканчивается время. Уровень оснащённости немецких войск сейчас хуже, чем до начала боевых действий на Украине, ведь многое пришлось отдать Киеву. Если эта попытка окажется провальной, то третьей, скорее всего, уже не будет, заключает Focus.

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