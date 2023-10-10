 

Первые ископаемые следы змей были обнаружены в Южной Африке

10.10.2023, 1:20, Разное
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Археологи и палеонтологи в Южной Африке обнаружили первый ископаемый след змеи, который датируется примерно 162 миллионам лет. Ископаемый след был найден на территории Карру, региона в Южной Африке.

Этот след представляет собой оставшийся после движения тела змеи по грунту, прижимая его брюшком. Исследователи считают, что это доказывает, что змеи начали двигаться путем переброски своего тела передней частью, а не ползая по земле, как это делают современные змеи. Ископаемый след стал свидетельством ранних этапов эволюции змей и помогает лучше понять их происхождение и развитие.

 Эта находка также открывает новые перспективы для исследования древних животных и их поведения.


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