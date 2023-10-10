 

“Горжусь тем, что я израильтянин”: Галкин* пообещал помогать Израилю

10.10.2023, 0:45, Новости дня
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Весной 2022-го Максим Галкин* и Алла Пугачева покинули свой роскошный замок в деревне Грязь и уехали из страны. С тех пор Примадонна показывалась в России всего несколько раз, а ее супруг, которого признали иноагентом, не приезжал на родину и вовсе. Уже больше года Максим Галкин* живет в Израиле вместе с семьей и, как выяснилось, не собирается никуда уезжать. Однако последние пару дней в Сети ходят совсем другие слухи.

Уже несколько дней на просторах Интернета активно обсуждают обострение палестино-израильского конфликта. В связи с этим многие россияне начали задаваться вопросами о том, как нынешняя обстановка в Израиле повлияла на обосновавшихся там Аллу Пугачеву и Максима Галкина*. А накануне в Сеть попал снимок, на котором в аэропорту Бен Гуриона в Тель-Авиве запечатлели двух внешне похожих на супругов людей. Тогда публика решила, что Максим Галкин* и Алла Пугачева покинули страну.

Сегодня шоумен вышел на связь с подписчиками в своем блоге, чтобы развеять этот слух. Муж Примадонны заговорил о погоде в Израиле, давая понять, что они с семьей никуда не уезжали. Более того, в своем обращении Максим Галкин* пообещал помогать стране. Пародист отметил, что не может пойти на фронт, потому что не служил в израильской армии. Однако, по его словам, он собирается сдавать кровь и поддерживать Израиль.

Максим Галкин* заявил, что гордится страной, в которой живет, и ее сплоченной нацией. Как отметил юморист, израильтяне не бегут со своей земли, а приезжают, чтобы помочь родине. Артист дал понять, что таких же взглядов придерживается и его семья. По словам супруга Пугачевой, он учит иврит, как и его дети, которые ходят в израильскую школу.

“Я горжусь тем, что я израильтянин. Уверен, что придет время, когда я буду также гордиться, что я россиянин”, – заявил Максим Галкин*

Ранее “Дни.ру” писали о том, почему иноагент Максим Галкин* отказался от концертов в Казахстане.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.


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