 

В каком случае чашка кофе утром опасна для организма: ответ диетолога

09.10.2023, 23:35, Новости дня
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Завтрак очень важен для организма, о чем неоднократно напоминают врачи. Но многие люди отказываются от приема пищи утром из-за отсутствия аппетита, поэтому отдают предпочтение лишь чашке кофе. Но этот напиток натощак пить вредно. Об этом рассказала диетолог Татьяна Жаровская, чьи слова приводит сайт VSE42.RU.

По словам специалиста, кофе не дает питательных веществ, поэтому организму приходится работать, используя внутренние ресурсы. Если такие скудные завтраки становятся регулярными, то из-за истощения резервов, сбоя в процессе белкового и жирового обменов возникнет метаболический синдром. То есть это может привести к увеличению талии. Об этом пишут “Вести Подмосковья”.


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