 

Папа не помогал: как сыну Табакова удалось попасть в кино?

09.10.2023, 22:24, Новости дня
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Ни для кого не секрет, что многие популярные личности российского шоу-бизнеса получили славу и известность благодаря своим звездным родителям. Однако есть и те, кто смог добиться всего самостоятельно, несмотря на наличию связей. Таким примером служит Антон Табаков.

Как оказалось, популярный актер попал в театральное училище вовсе не от большой любви к искусству, а из-за того, что плохо разбирался в школьных предметах. Единственное, что оставалось – поступать в ГИТИС. Правда, на курс к Олегу Табакову он не попал, как признается Антон Табаков, папа не помогал ему. Более того, отец даже не знал, как строится карьера начинающего артиста.

Для того, чтобы поступить на курс к Гончарову ему даже пришлось поменять фамилию в анкете, чтобы тот не знал о том, что он сын Олега Табакова. Дело в том, что мастер принял решение больше не набирать детей популярных артистов после одного из скандалов. Поэтому Табакову младшему пришлось пойти на крайние меры ради того, чтобы его взяли.

Однако у многих возникает вопрос, как тогда сыну Олега Табакова удалось добиться театральных вершин и попасть в кино, да еще и получать крупные суммы за это. После того, как он окончил театральный вуз Галина Волчек помогла зачислить молодого актера в труппу “Современника”. А снимался Антон Табаков, как оказалось, вовсе не от большой любви к кино, а из-за хороших гонораров.

“Очень многие мои съемки случились не от любви к киноискусству, а от банального желания заработать”, – поделился Табаков младший.

Ранее “Дни.ру” писали о том, как Олег Табаков наводил страх на коллег.


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