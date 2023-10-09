Рупор кремлевской пропаганды: Что выиграл Иран даже не вступая в войну

Что выиграл Иран даже не вступая в войну.

1. Убито большое количество израильских военных, в том числе высокопоставленных, некоторые захвачены в плен. Уже спустя 2,5 дня Иран сполна за все отомстил. За убитых офицеров КСИР, за убитых ученных, за авиаудары в пустыне. Месть, это блюдо, которое подают холодным.

2. Израиль получил самый колоссальный имиджевый удар за последние десятилетия. Удар нанесен по имиджу ЦАХАЛ, Моссад, "Меркаве", "Железному куполу" и прочим "константам" израильского силового мифа. Массовые убийства в Газе и попытка зачистить Газу, это прежде всего попытка восстановить треснувший миф, чтобы Израиля снова боялись, а не смеялись над ним. И поэтому надо замазаться кровью с ног до головы. Безотносительно, что стало причиной произошедшего – тотальное головотяпство или же попытка использовать атаку ХАМАС для атаки на Газу в стиле 11 сентября для решения внутриполитических проблем.

3. Иран выступает в роли главного неформального защитника палестинцев и мусульман, борясь за эту роль с Турцией. Эта роль мало кем всерьез оспаривается, особенно в шиитском мире.

4. Война в Газе уже привела к приостановке переговоров о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Эта нормализация была направлена против Ирана. Теперь она замедлена или надолго заморожена.

5. Судан спустя длительное время вновь

восстановил отношения с Ираном. Хотя он стоит на позициях нормализации отношений с Израилем.

И это будет не единичный пересмотр.

6. Зверства совершаемые Израилем в Газе привлекают и будут привлекать в ряды коллекции иранских прокси большое число радикализированных молодых рекрутов по всему региону. Проблем с пополнением рядов своих прокси у Ирана еще долго не будет, тем более из палестинской среды, ненависть которой к Израилю будет и далее расти в геометрической прогрессии.

7. Планы США по нормализации отношений Израиля и арабским мирам при затягивании войны будут торпедироваться, а часть арабского мира, которая ранее прохладно относилась к Ирану, будет вместо этого рассматривать варианты нормализации отношений с Ираном. Это в том числе удар по политике Вашингтона и его дальнейшему ослаблению, так как заняв сторону Израиля, США будут продолжать терять позиции в Арабском мире.

Собственно, в этом и заключается стратегия Ирана, выигрывать, не воюя. Поэтому Иран демонстративно уклонялся и уклоняется от сценариев, которые приведут к его прямому участию в войне. Иран действует в рамках стратегии Кассема Сулеймани, которая позволила Ирану стать доминирующей державой в регионе.

Цель Ирана – ослаблять своих врагов – США, Израиль, Саудовскую Аравию войнами через своих прокси – "Хезбаллу", "АнсарАллах", "Хашд-Шааби", Катаиб-Хезбалла", ХАМАС и т.д. Не важно, насколько они самостоятельны – главное, могут ли они быть фигурами в большой шахматной игре, где Ирану уготована роль гроссмейстера передвигающего фигуры. Сулемайни в рамках своей стратегии именно что создавал фигуры для этой игры. Именно так Иран победил в Ливане. Именно так Иран победил в Сирии. Именно так он победил в Ираке. И именно так он победил в Йемене.

И в иранской партии против Израиля и США, Газа это гамбитная пешка, со своей собственной волей, в начале новой длинной партии. Выбор Израиля – вторжение в Газу или же уступки после катастрофы, это выбор из двух заведомо плохих вариантов, обоими из которых Иран обязательно воспользуется, но постарается это сделать чужими руками. Это не значит, что текущую атаку готовил Иран, но он безусловно формировал в регионе предпосылки, чтобы она стала возможной.

PS. Гениальность стратегии Сулеймани, которая привела к возвышению Ирана, тем уникальнее, что она работает даже после смерти своего архитектора. Отсюда и неудивительны славословия Сулеймани в Иране, где он в пантеоне народных героев первый после аятолл.

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