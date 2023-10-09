 

Возможны осложнения: что сказал кардиолог перенесшему инфаркт Шевчуку

09.10.2023, 21:15, Разное
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В понедельник, 9 октября, стало известно об ухудшении состояния лидера группы “ДДТ” Юрия Шевчука. Как сообщает “Радио 1”, еще в прошлом месяце музыкант перенес инфаркт миокарда. Сейчас артист проходит курс реабилитации, из-за чего концерты коллектива пришлось перенесли на начало 2024 года, пишет neva.today.

Юрий Шевчук может восстановиться в течение трех-четырех месяцев, полагает врач-кардиолог Юлия Кубай. Процесс будет быстрым лишь в том случае, если помощь лидеру “ДДТ” была оказана своевременно, а сердечная мышца была несильно повреждена, отметила специалист.

В беседе с интернет-изданием “Подмосковье сегодня” Кубай рассказала об осложнениях, которых стоит опасаться Юрию Шевчуку даже при соблюдении всех рекомендаций врачей. Мол, не исключены повторный инфаркт, гипертонический кризис и другие проблемы с сердцем.

Кардиолог предупредила Юрия Шевчука и об общей слабости, которая может возникнуть во время реабилитации. Поэтому стоит быть предельно осторожным и не подвергать себя нагрузкам.

Ранее стало известно, что реабилитация лидера группы “ДДТ” продлится до конца 2023 года. Подробнее о госпитализации Юрия Шевчука писали “Дни.ру”.


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