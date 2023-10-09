Рупор кремлевской пропаганды: Поражение “Меркавы” из ПТРК

Оператор ПТРК ХАМАС поражает израильский танк "Меркава" в борт башни.

Осталось не ясным – уничтожена машина или только повреждена. Динамическая защита (которую так рекламировали) то ли не сработала, то ли просто отсутствовала.

Миф о "Меркаве" продолжает успешно крошиться, как и целый ряд других мифов. С начала войны потеряно уже 8 штук.

PS. По вертолетам у ХАМАС куда как хуже – ни одного сбить не смогли, повредили 4 "Апача".

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