 

Эксперт назвала важные нюансы при поиске идеального фитнес-тренера

09.10.2023, 20:25, Разное
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Елена Силина, заведующая кафедрой “Менеджмент в фитнес-индустрии” Университета “Синергия”, поделилась советами по поиску идеального фитнес-тренера. Эксперт утверждает, что ключевыми критериями при его выборе являются его способность мотивировать к занятиям спортом и к достижению желаемых результатов от тренировок. Также важно обратить внимание на образование тренера, предпочтительно наличие высшего или среднего профильного.

Важным шагом в выборе тренера, согласно Силиной, является запрос документов, подтверждающих его профессиональную квалификацию. Они могут включать в себя сертификаты о прохождении курсов, семинаров, тренингов и повышения квалификации. Эти документы можно запросить у фитнес-клуба, в котором работает коуч.


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