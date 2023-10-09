Эксперт назвала важные нюансы при поиске идеального фитнес-тренера

Елена Силина, заведующая кафедрой “Менеджмент в фитнес-индустрии” Университета “Синергия”, поделилась советами по поиску идеального фитнес-тренера. Эксперт утверждает, что ключевыми критериями при его выборе являются его способность мотивировать к занятиям спортом и к достижению желаемых результатов от тренировок. Также важно обратить внимание на образование тренера, предпочтительно наличие высшего или среднего профильного.

Важным шагом в выборе тренера, согласно Силиной, является запрос документов, подтверждающих его профессиональную квалификацию. Они могут включать в себя сертификаты о прохождении курсов, семинаров, тренингов и повышения квалификации. Эти документы можно запросить у фитнес-клуба, в котором работает коуч.