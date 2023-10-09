 

Андрей Воробьев: Подмосковье закупает снегоуборочную технику и новые автобусы

09.10.2023, 20:05, Новости дня
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«Это важное направление работы – и реагенты, и песчаные смеси, и исправность техники, как на муниципальном, так и на уровне Мосавтодора, должны отвечать всем необходимым требованиям», – прокомментировал Воробьев.

Особое внимание власти уделяют последствиям погодных циклонов. Особенно важно обеспечить новые микрорайоны снегоуборочной техникой, подытожил губернатор.

Отмечается, что большая часть из 1,2 тысяч километров дорог, которые планировалось отремонтировать в этом году, уже приведена в порядок.Кроме того, важно подготовить запасы материалов от гололедицы.

Всего в текущем году в регионе заменено 138 единиц снегоуборочной техники, что увеличило парк “Мосавтодора” на 42%. Готовность к уборке снега обеспечивают более 3,5 тысяч машин.

Стоит отметить, что власти Подмосковья также закупят 60 пескоразбрасывателей для ускоренной уборки тротуаров.

В свою очередь, заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сообщил о подготовке порядка 300 мест для хранения снега и заготовке 44% необходимых противогололедных материалов.

К зиме подготовят и общественный транспорт. Работы властей будут направлены на перераспределение транспортных средств на наиболее загруженные маршруты, а для соблюдения расписания будет привлекаться искусственный интеллект.

Что касается железнодорожного транспорта, то станции, вокзалы и платформы этой зимой в Подмосковье будут обслуживать порядка 3,8 тысяч человек и более 600 единиц техники.


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