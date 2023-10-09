 

Хочется просто любить: живущая без секса Ольга Бузова тоскует по бывшему

09.10.2023, 20:05, Разное
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В начале 2021 года Ольга Бузова со скандалом рассталась с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава. После этого телезвезда не ввязывалась в новые романтические отношения, а всецело посвятила себя работе. Но чем дольше одиночестве телезвезды, тем больше и громче она говорит о нехватке любви.

Но в мужчинах живущая без секса Ольга Бузова, кажется, почти разочаровалась. По словам поп-дивы, зачастую представители сильного пола начинают с ней конкурировать, чему звезда не находит объяснения. Они пытаются “срезать крылья” телеведущей, а ей хочется просто любить.

Поэтому Ольга Бузова с тоской предается воспоминаниям о первом романе. В недавней беседе с журналистами знаменитость рассказала о бывшем парне, с которым ей приходилось жить на одну стипендию. Но ни бедность, ни богатство не повлияли на личную жизнь телезвезды. Ее слова приводит Пятый канал.

Сегодня предметом воздыхания для Ольги Бузовой является актер Стас Бондаренко, который сняла в двух последних клипах поющей телеведущей. Но артист женат. Поэтому 37-летняя знаменитость продолжает ждать того самого, с кем сможет прожить долго и счастливо.


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