Украина и Китай отходят на второй план — война на Ближнем Востоке поменяла приоритеты США

Большое нападение ХАМАС на Израиль в одночасье изменило политику США и заставило Вашингтон пересмотреть свою позицию, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Поддержка Украины и соперничество с Китаем отошли для США на второй план, как и их цель создать баланс между Израилем и Саудовской Аравией. Кроме того, обострение конфликта на Ближнем Востоке способно повлиять на зарождающуюся президентскую кампанию.



AP

Нападение ХАМАС на Израиль в одночасье изменило политику США, пишет немецкий телеканал Das Erste. Во-первых, президент Джо Байден уже не критикует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а полностью поддерживает его. «США стоят на стороне Израиля перед лицом этих террористических атак, — заявил Байден. — Израиль имеет право защищать себя и свой народ — и точка».

Чтобы поддержать Израиль, США перебрасывают в регион свой крупнейший авианосец, а также дополнительные военные корабли и истребители. Помимо этого, Вашингтон озабочен сдерживанием не только ХАМАС, но и других поддерживаемых Ираном группировок, таких как «Хезболла» в Ливане.

Во-вторых, США напрямую страдают от начала войны. Судя по всему, среди жертв и заложников ХАМАС есть и американцы. Подозрения, которые госсекретарь Энтони Блинкен высказывал в интервью NBC, теперь подтвердились.

Третье изменение, по версии Das Erste, заключается в смещении приоритетов. До недавнего времени главной целью ближневосточной политики США было создание баланса между Израилем и Саудовской Аравией. Теперь эта цель отходит на второй план. «Вполне возможно, что одним из мотивов нападений было желание добиться провала этих усилий по нормализации отношений», — считает Блинкен.

Военные действия на Украине и соперничество с Китаем также пока несколько отодвигаются для США на второй план. Ближневосточный конфликт может вновь стать третьей главной проблемой, отмечает немецкий телеканал.

Изменение номер четыре касается внутренней политики США. Тот факт, что палата представителей временно парализована из-за того, что её спикер, республиканец Маккарти, был свергнут радикалами из его собственной партии, сейчас кажется ещё более абсурдным, чем раньше. Конгресс должен утвердить выделение дополнительных средств для Израиля. В связи с этим на республиканцев оказывается давление с целью скорейшего избрания нового спикера. При этом конгрессмен Майк Лоулер выдвинул неожиданную идею.

«Откровенно говоря, крайне необходимо прекратить эту бессмыслицу, восстановить Кевина Маккарти в должности спикера», — заявил Лоулер в эфире CNN. Вернуться к Маккарти? Настроения во фракции движутся в этом направлении, считает Лоулер, который относится к умеренным республиканцам.

Таким образом, затянувшаяся ближневосточная война может повлиять даже на ход зарождающейся президентской кампании в США, заключает немецкий телеканал Das Erste.

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