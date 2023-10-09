Мнение: Масло для столешниц, импортозамещение чековой ленты и снова про дефицит в СССР

1. Недавно я спрашивал вашего совета, как вывести пятно на кухонной столешнице (ссылка 1, ссылка 2). Докладываю о результатах.



Итог вы можете видеть на фотографиях. На верхней левой картинке — как было. На верхней правой — как было, если намочить. На нижней — как стало после того, как я втёр в пятно масло для столешниц. Чуда не произошло, пятно можно заметить, если присматриваться. Но я присматриваться не собираюсь, так что результат меня устраивает.



Масло мне советовали или льняное, или специальное, для столешниц. Масло для столешниц (BORMA WACHS Hard top oil бесцветный) стоило дороже, так что я начал с него. Купил баночку 125 мл, накапал чуть-чуть на пятно, тщательно втёр. Масло всохло в повреждённое покрытие — и вот, пожалуйста, эффект налицо. При этом у обработанной области остался тот же цвет, как и у всей столешницы, так что я дополнительно ничего не испортил. На фотографиях кажется, будто цвет изменился, но это не так — просто я не смог выставить освещение таким же, как было.



Если бы у меня было больше усердия, я бы обработал столешницу этим маслом целиком — наверное, как раз баночки хватило бы. Но я ленив, поэтому ограничился укрощением пятна.

2. Удивительно: какие, казалось бы, элементарные вещи до сих пор не производились у нас в стране. Спасибо американским санкциям, которые быстро исправляют ситуацию (ссылка):



В Тюменской области запущено единственное в России производство термобумаги и чековой ленты.

В Тюменском районе 22 сентября официально запущено производство термобумаги и чековой ленты. Предприятие обеспечило около сотни жителей рабочими местами. «Боровская бумажная компания» реализует импортозамещаемый проект по выпуску термобумаги из российского сырья. В 2022 году предприятие приобрело производственный комплекс площадью 4 тыс. кв. метров. Выполнена реконструкция и капитальный ремонт здания, приобретено уникальное оборудование. Общий объем инвестиций составил 500 млн рублей.

Здесь будут выпускать до 1,6 тыс. тонн продукции из отечественного сырья ежемесячно. На этой площадке создано производство полного цикла термочувствительной бумаги. Проект — прямое импортозамещение. Сырье покупается у российских поставщиков и перерабатывается на месте, поэтому курсовая разница не влияет на конечную стоимость продукта.

Предприятие масштабно развивает сбыт в России. Потребителями чековой термоленты являются торговые сети, банковский сектор, автозаправочные комплексы. Есть запрос на поставку тюменской продукции и со стороны компаний Арабских Эмиратов, стран СНГ и Восточной Европы. Проект реализован при участии Минпромторга России и правительства Тюменской области. Буквально за год создано новое уникальное производство в стране.

Впрочем, журналистов всегда надо проверять. Не удивлюсь, если термобумагу и чековую ленту давно уже делают в России, а под «единственным в России» имелось в виду что-то другое.

3. Читатели пишут:

Навеял ваш пост грустные воспоминания о позднем СССР 1980-х годов…



Семья получила трешку на Эльмаше (район Свердловска, ныне Екатеринбург). Ремонт во всей красе. Обоев в свободной продаже нет. От слова совсем. Знакомые надоумили взять побелку и подкрасить её стержнями от шариковых ручек. В качестве краскопульта использовался пылесос, включённый на выдув.



Надо было сделать фартук из плитки на кухне. Плитки в свободной продаже нет совсем. Через весь город едем на керамический завод собирать некондиционную плитку из отходов производства.



Надо купить рыбу. Рыбы (кроме перемороженного минтая) нет совсем. Надо ехать в центр в магазин «Океан», единственный в городе, в котором вроде как есть скумбрия.



Мама в один из дней отстояла в очереди в столе заказов при местном доме культуры, получила килограмм печенья (наверное, сейчас никто и не знает, что это такое — стол заказов).



Мясо… Какое мясо?



1988-1990. Школьных тетрадей в продаже нет от слова совсем. Связываемся с тетей, которая живет в Подмосковье, школьный учитель, через неё добываем тетради.



Мебель в счёт зарплаты. В свободной продаже её не было, но через кассу взаимопомощи по работе её приобретали.



И так далее. Таких воспоминаний, которые кажутся страшным сном, горы-горные. Какие-то заморочки с покупкой бытовой техники типа магнитофона, вертушки, телевизора… Запчасти для велика вообще было не купить, а мы с покойным отцом очень любили велопрогулки. Такие дикие для города-миллионника, столицы Уральского региона вещи, в которые даже и не верит сейчас никто.



Но тем не менее, это было. И когда мне говорят, что в 1980-е годы в СССР было все красиво и радужно, я не поверю никогда.

Объясните мне, пожалуйста, вот что. Почему нельзя было разрешить советскому фрезеровщику поставить в гараже станок, чтобы делать на продажу запчасти для велосипедов? И ему заработок, и народу велозапчасти, и ещё налоги бы платил, можно было бы больше помощи красным людоедам в Африку отправлять. Или почему нельзя было разрешить советскому столяру завести в гараже набор хороших инструментов, делать на продажу мебель? СССР — огромная страна, неужели у нас и опилок был дефицит?