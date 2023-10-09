Мнение: Много дали?

5 октября на сайте Мещанского суда Москвы в карточке уголовного дела в отношении основателя криптобиржи WEX Алексея Иванова (до 11 января 2022 года носившего фамилию Билюченко) появилось сообщение, что осужденный обжаловал приговор, вынесенный 20 сентября.

По части 4 статьи 160 УК РФ за растрату более трех миллиардов рублей клиентов биржи Иванова приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей.

С учетом того, что он уже провел в спецблоке «Матросской тишины» 18 месяцев, а день в СИЗО приравнивается к полутора дням колонии общего режима, до конца срока ему осталось чуть больше года. Но Иванов-Билюченко, по всей видимости, посчитал что это много.

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