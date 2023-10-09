Небензя: «Подельники-неонацисты», ООН: «Жители села, женщины и дети»

Россия фактически призналась в нанесении удара по украинскому поселку Гроза, где погибли 52 человека.

Российский представитель в ООН Василий Небензя заявил, что в селе проходили похороны «одного из высокопоставленных украинских националистов», в которых «участвовало множество его подельников-неонацистов».

Небезня утверждает, что на снимках, опубликованных в соцсетях, «почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста».

«Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников-неонацистов. Неслучайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста», — заявил дипломат на заседании в штаб-квартире ООН.

По его словам, «киевский режим» не раз «заламывал руки по погибшим в результате ударов по гостиницам, общежитиям, магазинам». «А потом появлялось больше количество некрологов о военных и иностранных наемниках. Такое вот случайное совпадение. Не исключаем, что также будет и с Грозой».

Напомним, российские военные 5 октября нанесли ракетный удар по кафе и магазину в селе Гроза Харьковской области. Там проходили поминки по Андрею Козырю — украинскому военному, погибшему под Попасной. В результате удара погибли 52 человека, в том числе сын Андрея Козыря Денис, который тоже был военным, жена Дениса Нина, а также его дед, бабушка и теща. Среди погибших — восьмилетний ребенок.

Ранее Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Денис Браун осудила нападение. Она подчеркнула, что «умышленные удары по гражданскому населению являются военным преступлением».

«Я потрясена сообщениями о российском ударе, который недавно разрушил село Гроза в Харьковской области, убив десятки мирных жителей. Кадры, поступающие из этого населенного пункта, где проживает чуть более 300 человек, просто ужасают», – заявила Браун.

От имени Организации Объединенных Наций и гуманитарного сообщества она выразила самые искренние соболезнования семьям погибших, а также народу Украины, «который сегодня вновь стал свидетелем очередного варварского последствия российского вторжения».

Представительница ООН подчеркнула, что умышленное нанесение удара по гражданскому населению или гражданским объектам является военным преступлением. «Преднамеренное нападение, совершенное с пониманием того, что оно будет несоразмерным, является военным преступлением», – добавила Браун.

В тоже время, заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф заявила о том, что спустя полтора года после полномасштабного вооруженного нападения Российской Федерации на Украину мир продолжает получать данные «о вопиющих и непрекращающихся нарушениях прав человека».

Речь, по ее словам, идет о целом спектре преступлений: от широко распространенных пыток и произвольных задержаний – до сексуального насилия в условиях конфликта.

В тридцать шестом докладе о ситуации с правами человека в Украине говорится, что всего за шесть месяцев, с 1 февраля по 31 июля 2023 года, жертвами этого конфликта стал еще 4 621 мирный житель, 1 028 человек погибли и 3 593 получили ранения. Реальные цифры, скорее всего, были выше.

«В свидетельских показаниях пострадавшие описывали жестокость, которую трудно себе представить, включая пытки электрическим током, сексуальное насилие и жестокие избиения, которые в некоторых случаях приводили к переломам костей и выбитым зубам, – заявила докладчица. – Вновь сообщалось об ужасающих условиях содержания под стражей, в том числе нехватке продовольствия и медикаментов, плохих условиях содержания и лишении сна».

Аль-Нашиф сообщила, что на территории, контролируемой Украиной, украинские власти возбудили почти 6000 уголовных дел за коллаборационизм и продолжают выносить большое количество обвинительных приговоров по этим делам.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность в связи с тем, что «многие из арестованных и даже осужденных пострадали за свои действия, к которым, в принципе, они могли быть принуждены оккупирующей державой».

На территории Украины, оккупированной Российской Федерацией, Управление «с глубокой озабоченностью» наблюдает политику массового предоставления российского гражданства местным жителям.

Кроме того, в ООН по-прежнему серьезно обеспокоены отсутствием механизма возвращения украинских детей, которые были перемещены в другие регионы оккупированной Россией территории или в Российскую Федерацию.

«Привлечение к ответственности за нарушения и преступления имеет решающее значение для предотвращения их повторения и обеспечения правосудия для жертв, – подчеркнула Аль-Нашиф. – Российские власти не предприняли никаких заметных шагов для привлечения к ответственности виновных в нарушениях, допущенных ее силовиками. Напротив, новый закон фактически амнистировал российских военнослужащих за совершение широкого круга преступлений, что усилило атмосферу безнаказанности».

Несмотря на то, что украинские власти начали уголовные расследования по обвинениям в адрес своих собственных сил, что можно только приветствовать, Управление все еще ожидает конкретных результатов.

Украина, выступая как заинтересованная страна, обвинила Россию в многочисленных нарушениях прав украинцев. «Произвольное задержание гражданских лиц без связи с внешним миром, политика массового предоставления российского гражданства, притеснения и уголовное преследование, принудительный призыв в российскую армию остаются неотъемлемой частью контроля России над украинскими временно оккупированными территориями, включая мою любимую родину Крым», – заявила Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел Украины.

Российская сторона отвергла выдвинутые против нее обвинения и подвергла сомнению достоверность данных, приведенных в докладе. «Мы в корне не согласны с методологией, содержанием и выводами очередного доклада УВКПЧ, – заявил Ярослав Еремин, советник Постоянного представительства Российской Федерации при ООН в Женеве. – Вместо того, чтобы в соответствии со своим мандатом в полной мере описать деградирующую ситуацию с правами человека на Украине, УВКПЧ продолжает обелять Киев, перекладывая вину за преступления украинских властей на нашу страну. Такой подход недопустим для Секретариата ООН».

В ходе дискуссии некоторые выступающие заявили, что продолжающееся российское вторжение нарушает международное право и принципы прав человека. Они призвали международное сообщество занять твердую позицию против действий России, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины, и поддержать украинцев на их пути к справедливости и миру.

Ряд выступивших высказал иную точку зрения, призвав «избегать политизации вопросов прав человека». Они говорили о том, что Управление Верховного комиссара по правам человека «должно занять беспристрастную позицию и способствовать скорейшему прекращению боевых действий».

Подводя итоги заседания, заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада аль-Нашиф заявила, что в связи с принудительными перемещениями и депортациями украинских детей, а также, чтобы помочь перемещенным детям и облегчить их поиск и воссоединение с семьей, международное сообщество должно призвать Российскую Федерацию предоставить международным организациям реальный доступ на территорию Украины и Российской Федерации. Она подчеркнула, что это «имеет решающее значение».

Подробная информация об этих детях, по ее словам, должна также предоставляться соответствующим органам, как это предусмотрено международным правом в области прав человека и гуманитарным правом, включая ближайших родственников.

Международное сообщество должно также поддержать создание эффективного механизма для выявления таких детей. Управление, по словам Аль-Нашиф, поддержит работу такого механизма.