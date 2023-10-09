Рупор кремлевской пропаганды: Штурм военной базы ЦАХАЛ

ХАМАС опубликовал видео захвата военной базы ЦАХАЛ, где в руки ХАМАС попало существенное кол-во израильской бронетехники (включая 3 "Меркавы"). Личный состав ЦАХАЛ, который не успел убежать с базы, был убит. Есть кадры 18+

Снято в первый день войны, личный состав базы явно был не готов отражать атаку противника. Протоколы связанные с круговой обороной явно не успели привести в действие.

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