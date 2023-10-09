 

Илон Маск предложил перевезти Палестину на Марс

09.10.2023, 19:33, Разное
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Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск представил свой план урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем.

Предприниматель предложил организовать космический мост между Землёй и Марсом, который позволит перевезти всех желающих жителей арабского государства на Красную планету в течение ближайших пяти лет.

– Я официально обращаюсь к руководству Палестины, Израиля и Сектора Газа. Мы видим, что евреи и арабы не могут жить в мире, поэтому SpaceX готов немедленно начать работу по перемещению всех жителей Палестины на Марс, где они наконец смогут построить своё государство, – написал Маск в своей социальной сети X.

Ориентировочная стоимость трансфера арабского государства вместе с пятимиллионным населением и городами составит порядка 100 миллиардов долларов. Как отмечают эксперты, современные технологии позволяют реализовать подобный проект только при участии крупнейших космических держав – США, России и Китая.

– Это вполне можно осуществить, хотя работать придётся всем миром. Но идея благая, если всё получится, то мы успокоим одну из самых горячих точек планеты, – рассказал в эфире CNN советник главы NASA Майкл фон Браун.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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