 

Ученые из Дальневосточного отделения Российской академии наук получили противоопухолевые вещества из растения,занесенного в Красную кни

09.10.2023, 19:30, Разное
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Исследователи Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) успешно получили противоопухолевое вещество из краснокнижного растения. Краснокнижные растения включают виды, находящиеся под угрозой исчезновения и охраняемые законодательством. Они обладают уникальными свойствами и могут содержать ценные химические соединения.

Ученые из ДВО РАН проводили исследования с использованием различных растений, включая краснокнижные виды, в поисках новых противоопухолевых веществ. В результате исследования им удалось выделить и идентифицировать химическое соединение, которое проявляет противоопухолевую активность.

Это открытие имеет большую значимость для медицины, поскольку противоопухолевые вещества используются в лечении рака. Получение противоопухолевого соединения из краснокнижного растения позволяет не только сохранить редкие виды, но и использовать их в медицинских целях. Кроме того, исследование краснокнижных растений может привести к открытию других ценных биологически активных соединений.


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