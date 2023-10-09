Ученые из Дальневосточного отделения Российской академии наук получили противоопухолевые вещества из растения,занесенного в Красную кни

Исследователи Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) успешно получили противоопухолевое вещество из краснокнижного растения. Краснокнижные растения включают виды, находящиеся под угрозой исчезновения и охраняемые законодательством. Они обладают уникальными свойствами и могут содержать ценные химические соединения.

Ученые из ДВО РАН проводили исследования с использованием различных растений, включая краснокнижные виды, в поисках новых противоопухолевых веществ. В результате исследования им удалось выделить и идентифицировать химическое соединение, которое проявляет противоопухолевую активность.

Это открытие имеет большую значимость для медицины, поскольку противоопухолевые вещества используются в лечении рака. Получение противоопухолевого соединения из краснокнижного растения позволяет не только сохранить редкие виды, но и использовать их в медицинских целях. Кроме того, исследование краснокнижных растений может привести к открытию других ценных биологически активных соединений.