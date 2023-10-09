Врач Терентьева: измерение талии позволит определить наличии висцерального жира
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Врач Екатерина Терентьева разъяснила, как измерение талии может помочь определить наличие вредного внутреннего жира, известного как висцеральный. Он появляется между внутренними органами брюшной полости, и при избыточном накоплении может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Висцеральный жир, помимо своего структурного аспекта, способен вырабатывать гормоноподобные вещества, которые могут стать источником хронического воспаления, нарушений уровня сахара в крови и проблем с сосудами. Именно поэтому важно знать, как определить его наличие.
Врач Терентьева объясняет, что простой способ самооценки висцерального жира – это измерение окружности талии. Для женщин среднего роста в возрасте от 18 до 45 лет нормальная окружность талии не должна превышать 88 сантиметров, а для мужчин того же возраста – 94 сантиметра.
Большие скопления висцерального жира могут придавать фигуре форму “яблока” и вызывать выпирающий живот. Врач предупреждает, что увеличение объема живота – серьезная причина для консультации с врачом и проведения дополнительных обследований, включая анализы крови.
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