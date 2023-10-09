Врач Терентьева: измерение талии позволит определить наличии висцерального жира

Врач Екатерина Терентьева разъяснила, как измерение талии может помочь определить наличие вредного внутреннего жира, известного как висцеральный. Он появляется между внутренними органами брюшной полости, и при избыточном накоплении может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Висцеральный жир, помимо своего структурного аспекта, способен вырабатывать гормоноподобные вещества, которые могут стать источником хронического воспаления, нарушений уровня сахара в крови и проблем с сосудами. Именно поэтому важно знать, как определить его наличие.

Врач Терентьева объясняет, что простой способ самооценки висцерального жира – это измерение окружности талии. Для женщин среднего роста в возрасте от 18 до 45 лет нормальная окружность талии не должна превышать 88 сантиметров, а для мужчин того же возраста – 94 сантиметра.

Большие скопления висцерального жира могут придавать фигуре форму “яблока” и вызывать выпирающий живот. Врач предупреждает, что увеличение объема живота – серьезная причина для консультации с врачом и проведения дополнительных обследований, включая анализы крови.