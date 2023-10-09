В Вайоминге они обнаружили удивительные вещи о динозаврах

В Вайоминге, США, группа местных исследователей обнаружила удивительное перо, предположительно принадлежащее динозавру. Об этом было объявлено на прошлой неделе.

Перо было обнаружено в ходе археологического исследования на территории, где ранее выкапывались останки динозавров. Это находка вызвала большой интерес среди палеонтологического сообщества и вызвала разнообразные предположения о том, каким видом динозавров могли быть его владельцы.

Основатель и руководитель экспедиции, профессор Джон Смит, высказал свои мысли по этому поводу: “Это действительно захватывающая находка. Перо, которое мы обнаружили, имеет характерные особенности, которые свидетельствуют о его принадлежности к динозавру. Однако мы все еще не можем однозначно определить, к какому виду именно относится эта пернатая лопатка”.