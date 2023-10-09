 

Эксперт Вакуленко: лауреат Голдин внедрила семью в модели экономики труда

09.10.2023, 18:03, Разное
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Профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Елена Вакуленко отметила важную заслугу Клаудии Голдин, получившей Нобелевскую премию в области экономики за 2023 год. Она стала лауреатом за свои исследования, углубившие понимание результатов, достигаемых женщин на рынке труда.

Американская профессор экономики из Гарвардского университета Клаудия Голдин предложила учитывать в экономической модели труда семейный аспект, особенно репродуктивное поведение слабого пола. Она подчеркнула, что жительница в первую очередь является матерью.

С рождением детей, по мнению Голдин, женщины меняют свое поведение на рынке труда. Они начинают терять рабочий стаж и сталкиваются с ущемлением в зарплате. Клаудия Голдин была первой, кто акцентировал на этом внимание и начала публиковать свои исследования по этой теме, отметила профессор Вакуленко.

Эксперт утверждает, что без учета семейного фактора невозможно объяснить современные демографические тренды, когда женщины все чаще откладывают рождение детей ради карьеры или вовсе отказываются от материнства.


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