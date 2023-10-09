В Карелии местный житель открыл вытрезвитель для птиц

В республике Карелия открыли домашний вытрезвитель для птиц, которые попадают туда в состоянии опьянения, употребляя перегнившую рябину. Об этом пишет местный паблик “Беседка в Костомукше”.

Один из жителей города заботливо собирает опьяневших свиристелей и помещает их в коробку на своем балконе. После некоторого времени птицы сами приходят в себя и улетают.

“И так каждый год: птицы обжираются рябиной и после этого лежат опьяневшие. Я взял их домой, положил в коробку, разместил вытрезвитель на балконе, поставил им воду и пшено. Они очнутся и, наверняка, захотят пить”, – написал спаситель.