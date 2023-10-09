С видом на Красную площадь: Билан похвастался покупкой роскошного жилья

Дима Билан блистает на российской сцене уже не одно десятилетие. За годы своей карьеры певец обзавелся внушительной армией поклонников и выпустил множество хитов, которые возглавили музыкальные чарты. Очевидно, на своем творчестве артист зарабатывает немаленькие деньги. Впрочем, Дима Билан и не скрывает, что может многое себе позволить.

В подкасте у блогера Эльдара Джарахова певец похвастался покупкой, которую совершил не так давно. Оказалось, Билан приобрел себе роскошное и, судя по всему, дорогое жилье. Исполнитель хита “Болен тобой” признался, что из его новоприобретенной квартиры открывается вид на Красную площадь.

По словам артиста, купленное им жилище располагается в пешей доступности от Гнесинки. Именно там Дима Билан учился и готовился стать артистом, которого знает и любит публика сегодня. Певец рассказал, что планирует переехать в новое гнездышко в ближайшее время.

Как выяснилось, в квартире знаменитость планирует не только отдыхать и восстанавливаться после насыщенных рабочих будней, но и трудиться. Исполнитель поделился, что собирается оборудовать в апартаментах собственную студию звукозаписи. Впрочем, о количестве комнат в новом жилище, как и о его стоимости, Дима Билан решил умолчать.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Дима Билан вспомнил свой самый позорный случай на сцене.