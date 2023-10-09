 

Голос народа: Сябитова отказалась верить в искренность романа популярной певицы

09.10.2023, 17:45, Разное
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Финал проекта “Сердце Клавы”, который совсем недавно показали на телеканале “Пятница”, продолжают обсуждать телезрители. Певица Клава Кока на протяжении нескольких недель искала среди десятка мужчин того самого, который ее достоин. В последнем выпуске шоу исполнительница хита “Покинула чат” выбрала Александра Поверина – блогера с модельной внешностью, которого публика невзлюбила, и теперь критикует артистку за ее решение. Скептически к этому роману отнеслась и сваха Роза Сябитова, которая на протяжении проекта давала советы Клаве.

Поклонники каждый день пишут певице о том, что Александр якобы неискренен в своих чувствах. Мол, тому нужен только пиар. Но Клава Кока едва ли не в слезах умоляет фанатов остановить волну критики, поскольку они, по словам певицы, неправы. Артистка дала понять, что счастлива рядом с возлюбленным. Вместе с тем она отказалась афишировать моменты из своей личной жизни, так как народ продолжает убеждать вокалистку в том, что она сделала неверный выбор. Роза Сябитова тоже считает, что эта пара в будущем распадется.

Недавно Клава Кока рассказала, что в искренность ее романа сваха не верит. “Поверю, когда поженитесь”, – передала слова Розы Сябитовой певица и назвала ее “голосом народа”.


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