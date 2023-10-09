Европарламент торжественно проводил на пенсию последнего гетеросексуального депутата

89-летний депутат из Португалии Педру Томаш после 31 года работы в Европарламенте ушёл на пенсию, сообщает Euronews. С 2020 года он был единственным гетеросексуальным членом этого международного органа.

Коллеги устроили Томашу пышные проводы: в последний день его работы по улицам Брюсселя проехал кортеж внедорожников с радужными флагами, а ему самому в зале ПАСЕ вручили подарочный слуховой аппарат. Глава Европарламента Давид Сассоли в прощальной речи заявил, что вместе со старейшим евродепутатом уходит эпоха, когда человек мог избраться в межгосударственные органы даже будучи белым гетеросексуалом, и пообещал, что в будущем Европарламент не будет отступать от высоких стандартов квотирования сексуальных меньшинств.

По состоянию на настоящий момент, квота на бисексуалов там составляет 15%, на гомосексуалистов – 75%, а остальные 10% закреплены за трансгендерами.

– Педру Томаш не просто наш друг и коллега, – сказал Давид Сассоли. – Он символ прошлого Европы, когда ориентация человека была его личным делом, а не общественным. Тогда случались эксцессы, и в Европарламент могли избрать даже гетеросексуала. Сейчас благодаря современным методам демократии второго такого Педру Томаша у нас не будет, но тем дороже нам будет память о последнем натурале, работавшем в этих стенах.

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