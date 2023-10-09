Мнение: Прорыв зомбаков через Стену

Голливуд как-то подозрительно много всего напредсказывал – из того, что потом было разыграно непосредственно вживую. Достаточно вспомнить их многочисленные фильмы про “чудовищные эпидемии”. И вот народ вспомнил и про этот эпизод из тупейшего блокбастера “Война Миров Z” с Бредом Питтом 2013 года – совпадения поразительные: действие происходит в Иерусалиме; беспечные солдаты Армии Израиля, которые почему-то не смотрят, что происходит за стеной; кровожадные зомби, готовые рвать вообще всех без разбору; армия, которая уже и после “прорыва” беспомощно мечется, несмотря на весь свой как бы очень грозный и профессиональный вид; наконец – то, что внимание зомбаков привлекает как раз непонятное пение и веселье, которое началось почти у самой Стены (вспоминаем печально уже знаменитую рейв-вечеринку почти у самой границы Сектора Газа).

Жизнь следует за искусством – так оно получается.

Однако, если отвлечься все-таки от блокбастеров – вопросы все-таки возникают не только из серии “про зомбаков”. Главный – как это вообще могло случиться. Я ведь понял так, что во всем, что касается границы с Сектором Газа, у израильтян все было на автоматике – даже автоматические пулеметы (!) на вышках вдоль стены. Аятоллы нам показали в роликах, как эти пулеметы вывели из строя – весьма элегантно: пустили дроны (вот они, уроки СВО!) из разряда самых примитивных, те сбросили гранаты на пулеметы – и всё, путь свободен!

Сначала охреневаешь, видя такую простоту, а потом все-таки мысль: но простите – а как так? Гранаты с дронов – это остроумно, но ведь их же СЛЫШНО??

И сейчас появляются многочисленные ролики уже с израильской стороны, от тех, кто служил как раз в тех местах, на охране Стены – те в полном недоумении: как же так, позвольте, там же не просто на звук – там система реагировала на любую попытку приближения, нас все время, чуть что, дергали по тревоге на любые признаки шевеления “за поребриком”!!

Версий, собственно, две получается. Первая – были какие-то очень мощные диверсионные группы, которых забросили НЕ ЧЕРЕЗ СТЕНУ. А которые, например, прибыли как туристы – через аэропорт Бен-Гурион. Приехали обвешанные фотоаппаратами, а потом на автобусах – “хотим полюбоваться на Сектор Газа”, там переоделись в камуфляж, вырыли из схрона винтовки с оптическими прицелами, гранатометы, гранаты… Гм. Тут опять какая-то неувязка. Во-первых, уже понятно, что ТАКУЮ операцию жители Газы точно потянуть не могли – их из Газы и не выпускают особо, у них ведь и документов никаких нет (поскольку Газа не является государством, а израильский паспорт тоже поди получи). Тогда кто – Иран? Туристы были иранские?? И наводящая страх и ужас на весь мир служба безопасности Израиля, которая доводит до истерик женщин и малых детей в Бен-Гурионе, устраивая при малейшем подозрении многочасовые допросы – их вот так вот пропустила? А схрон с оружием (не голыми же руками диверсанты снимали израильские пограничные части) – это серьезно, что ли?

И вторая версия – конечно, предательство. Хотя, если так – предательство какого-то головокружительного масштаба, уровня министра обороны, что ли… Или заговор высокопоставленных офицеров на манер покушения на Гитлера, не иначе. Ну а как? Поскольку никакой армии не было ВООБЩЕ как минимум полдня – значит, система реагирования была отключена с самого верха. И, в принципе, главный вопрос в таких случаях – вопрос МОТИВА – имеет правдоподобное объяснение: в Израиле ведь крайне острая политическая борьба за пересмотр Конституции, за реформу самой системы управления Израилем, против непотопляемого Нетаньяху, которого, похоже, его соперники уже отчаялись отстранить хоть каким-то иным путем…

Но предательство такого уровня – это, конечно, абсолютно шокирующее предположение, уровня “жуткой конспирологии” про 9/11 или про “рязанский сахар” (во всех случаях, кстати, “конспирология” основана на том, что общество предают те, кто призван его защищать – государственные службы безопасности). Скорее всего, по крайней мере для широкой публики – всё спишут на “халатность”. Признать, что имело место предательство на самых верхах, с такой циничной целью и с настолько ужасающими результатами – это будет глубочайшим потрясением основ самого существования Израиля.