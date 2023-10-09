Украина осуществила более 5 тысяч кибератак на Россию с начала 2022 года

Замсекретарь Совета безопасности РФ Олег Храмов сообщил, что с начала 2022 года с территории Украины было проведено более 5 тысяч кибератак на Россию.

Согласно Храмову, эти атаки свидетельствуют о том, что США и страны НАТО используют украинскую территорию в качестве базы для проведения кибератак на критическую инфраструктуру России.

Замсекретарь отметил, что одним из показательных моментов является присуждение наград на Европейском форуме по кибербезопасности CYBERSEC-2022 представителям украинской IT-армии и Министру цифровой трансформации Украины М. Федорову.

Ранее было объявлено, что Международный комитет Красного Креста разработал восемь правил на основе международного гуманитарного права, которым должны следовать хакеры в условиях кибервойны, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность мирных граждан.