 

“Нужно это принять” – почему пережившая потрясение Хилькевич отказалась от аборта

09.10.2023, 16:33, Разное
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Анна Хилькевич вместе с супругом Артуром Волковым воспитывает двух дочерей – Арианну, появившуюся на свет в 2015-м, и Марию, родившуюся в 2018-м. Артистка успела прочувствовать все прелести и тяготы материнства, поэтому она не понимает, как можно отказаться от собственных детей, даже тогда, когда они еще находятся в утробе.

36-летняя звезда “Универа” является противницей абортов, о чем неоднократно давала понять своим подписчикам в социальных сетях. В недавнем интервью Анна Хилькевич объяснила свою позицию личными переживаниями из прошлого. По словам актрисы, на ранних сроках второй беременности врач сообщил ей о вероятности рождения ребенка с синдромом Дауна. Тогда звезда экрана, пережившая потрясение, решила, что будет рожать в любом случае, поскольку сочла это как данность, которую нужно просто принять. Мол, значит, в этом есть смысл.

“Я считаю, что это святое, это жизнь, которая приходит к нам свыше, и если она пришла, то нужно это принять. Отказываясь от ребенка, ты закрываешь себе некоторые пути. Для чего? Ты беременеешь, к тебе приходит жизнь, а ты берешь и лишаешь”, – высказалась знаменитость в ютуб-шоу “Ваша Наташа”.

Ранее Анна Хилькевич предостерегла фанатов от мошенников. Слова актрисы приводили “Дни.ру”.


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