“Я тебе руку сломаю!”: угрозы Гузеевой известной артистке услышала вся страна

На Первом канале вовсю гремит

новое музыкальное шоу. Суть программы “Перепой звезду” состоит в том, что

участники, доселе незнакомые с реалиями отечественного шоу-бизнеса, выходят на

сцену со звездами российской эстрады. Но не сразу! Сначала они должны выбрать

хит и полностью выложиться, убедив композитора в своей искренности. Автор же песни выходит на втором

куплете, либо подчеркивая достоинства исполнения, либо указывая на его

недостатки. Телеведущая и актриса Лариса Гузеева, видимо, приняла одно из выступлений слишком близко к сердцу.

Одним из гвоздей программы

стало выступление Павла Кубасова — мужчина очень успешен в качестве

бизнесмена и решил проявить себя в творчестве. С ним соревновалась заслуженная артистка России Татьяна

Буланова. Вокал Павла был поистине пронзителен, но профессионал в лице

многолетней любимицы российской публики расставил все точки над “и”. Лариса

Гузеева, занимающая почетное место на скамье жюри, не смогла сдержаться.

Звезда Первого канала

подчеркнула, что является ярой поклонницей вокала Татьяны Булановой. По ее

словам, с самого момента, когда она услышала ее пение, актриса стала в плену ярких образов, порожденных исполнением Тани. Гузеева отметила, что не может

сдержать фантазий, когда слышит пение Булановой, ибо оно подстрекает ее к

влюбленности и рождению детей.

Лариса Гузеева действительно

не сдерживает себя в ходе работы судьей. Например, когда Надежда Михалкова

попыталась поставить под сомнение качество вокала Татьяны Булановой, главная

сваха страны пообещала сломать ей руку — да, пусть в шутку, но мы-то знаем, что

в каждой шутке есть доля правды. “Я тебе сейчас руку сломаю”, – с улыбкой пригрозила телезвезда.

Тем более, что Лариса Гузеева,

видимо, забывшись, действительно схватилась за руку Надежды — дочь Михалкова, к счастью, быстро отодвинула конечность со словами “Давление здесь мне

оказывают”. Так угрозы ведущей “Давай поженимся!” услышала вся страна.