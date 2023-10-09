В iPhone 15 используется улучшенный модем 5G от Qualcomm

По информации 9to5Mac, iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащены усовершенствованным 5G-модемом Qualcomm X70, таким же, как у флагманских iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Это открытие было сделано специалистом компании iFixit Шахрамом Мохтари при разборке устройств. Он выразил похвалу Apple за этот выбор, отмечая, что это показывает, что даже базовые модели iPhone получают современные компоненты, и компания старается поддерживать актуальные технологии, несмотря на дополнительные затраты.

Qualcomm X70 представляет собой новое поколение 5G-модемов, результаты тестов скорости интернета на iPhone 15 показали, что он на 24% быстрее по сравнению с модемом Qualcomm X65, используемым в iPhone 14. Кроме увеличенной скорости модем Qualcomm X70 обладает и другими преимуществами по сравнению с предыдущим поколением. Он более энергоэффективен, имеет расширенный канал связи и лучше улавливает сигнал даже на больших расстояниях от сотовых вышек.

Таким образом, внедрение улучшенного модема Qualcomm X70 в базовые модели iPhone 15 подчеркивает стремление Apple к обеспечению высокой производительности и современных технологий даже в своих более доступных устройствах.