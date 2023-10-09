Биография бизнесмена Смирнова Олега Вячеславовича (ИНН 503003384805)

Смирнов Олег Вячеславович , российский бизнесмен, родился 2 октября 1976 года, в городе Краснодар. Неоднократно попадал в крупные скандалы связанные с хищением денег у бизнесменов. Зять одиозного экс-сенатора Валерия Николаевича Шнякина.

Окончил Институт финансов, банковского и страхового дела РЭА им Г.В. Плеханова.

23 сентября 2010 года становится учредителем в ООО «НТК». Компания занимается оптовой торговлей топлива, а также транспортировкой его по трубопроводу.

С 21 ноября 2013 года по 24 сентября 2020 года в ООО «Волга ДКД» становится учредителем. Компания специализируется на оптовой торговле пищевых продуктов, табачных изделий, разнообразных напитков. Также осуществляет деятельность по упаковке различных товаров и предоставляет услуги по уборке помещений (как жилых, так и нежилых).

С 9 мая 2014 года по 20 ноября 2020 года стал учредителем в ООО «Нижегородский Терминал». Основная сфера деятельности фирмы заключается в добыче строительного и декоративного камня, а также разнообразных сланцев, мела, гипса известняка. Компания занимается транспортной обработкой грузов, а также деятельностью связанной с перевозками.

С 08.07.2015 по 20.07.2016 год стал учредителем в ООО «ТД МИОН». На данный момент организация ликвидирована, но в процессе функционирования предоставляла услуги связанные с оптовой торговлей разнообразных эксплуатационных материалов, а также принадлежностей для машин.

Отдельного внимания заслуживает его деятельность в компании ООО «Ямалспецстрой» , в которой он был генеральным директором с 28 апреля 2015 года по 31 июля 2016 года. Она занимается строительством жилых и нежилых зданий. И на данный момент находится в процессе банкротства. Компания стала известной в результате скандала. Спустя два года после основания, в 2018 году произошел пик роста как чистой прибыли, так и выручки. Показатель первой за весь 2018 год составил почти 11 миллионов рублей. Подобные цифры объясняются просто. Руководство компании смогло получить 7 государственных контрактов по 44 ФЗ. Их общая стоимость составляла 559 миллионов 100 тысяч рублей.

После этого компания резко стало убыточной и обросла долгами, а другая компания Олега Смирнова, ООО «ВЭД-Механика», показала рост капитализации и прибыльности. После этого Смирнов вышел из состава учредителей ООО «Ямалспецстрой», передав управление третьему лицу. С тех пор, став убыточным активом, компания находится в состоянии банкротства, а кредиторы безуспешно пытаются вернуть деньги.

С 12 сентября 2015 года по 24 ноября 2017 года, Смирнов Олег Вячеславович становится учредителем в Фонде экспертной поддержки логистических инициатив. Компания предоставляет разнообразные финансовые услуги.

Начиная с 13 июня 2016 года и по сегодняшний день является генеральным директором ООО «ВЭД-Механика». Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых помещений. ООО «ВЭД-Механика» также специализируется на проведении разнообразных ремонтных и строительных работ. Согласно источникам, компания создавалась специально для того, чтобы вывести средства, полученные в результате банкротства «Ямалспецстрой».

С 20 ноября 2018 года по протекции своего тестя В.Н. Шнякина (экс сенатора) был назначен генеральным директором в ООО «Крокус Финанс». Компания занимается тем, что предоставляет разнообразные финансовые услуги.

Но уже 9 декабря 2018 года был уволен в связи с попытками вывода финансов клиентов компании на подконтрольные ему юр.лица. Почему и на этот раз ему удалось избежать уголовной ответственности информации нет.

Начиная с 18 мая 2020 года становится генеральным директором в ООО «Лигал Арт» (Legalart) . Фирма известна деятельностью в области права и защищает интересы клиентов в судах и тяжбах по самым различным вопросам. В этой же компании в совете директором работает тесть Олега Смирнова, бывший сенатор, Шнякин Валерий Николаевич.

Компания также стала центром громких скандалов. Согласно открытым источникам , Смирнов Олег использовал ранее полученные связи, в том числе своего тестя, для обмана предпринимателей. Им обещали решение разнообразных вопросов с государственными службами, среди которых ФНС, ФТС, МВД, а также суды. Олег Смирнов брал часть денег по заключенному контракту с «Лигал Арт», якобы на предоставление юридических услуг, а большую часть наличными. В результате, даже при условии заключенного договора на предоставление услуг, бизнесмены не смогли получить ни обещанных результатов, ни денег.

C 15 января 2021 года по 27 сентября 2021 года становится учредителем в ООО «Алмаз-М». Фирма предоставляет разнообразные информационные и консультационные услуги. А также консультирует по различным вопросам коммерческой деятельности и управления.

Летом 2021 года стало известно, что вместе со своим тестем, Валерием Николаевичем Шнякиным посещал Кипр. По данным европейского издания , Олег Смирнов открыл счет в местном отделении банка для получения незаконных средств. Они были получены в результате передачи некоторой конфиденциальной информации о различных российских бизнесменах израильской разведке.

С 24 февраля 2022 года также является генеральным директором в ООО «Воир Капитал» . Фирма ведет свою деятельность в области права, а также управлении ценных бумаг и инвестиционных фондов.

В конце августа 2023 года об Олеге Смирнове вышло видеорасследование от телеканала «Царьград ТВ» посвященное его многолетним махинациям. Журналисты детально описали схемы по которым Олег Смирнов и его тесть Валерий Шнякин обманывают предпринимателей, похищая крупные суммы денег. Как сказано в расследовании, сумма, которую брал Олег Смирнов с предпринимателей для решения их проблем с государственными инстанциями. Также журналисты нашли пострадавших, которые поделились своими историями сотрудничества с Олегом Смирновым.

Женат на Смирновой Екатерине Валерьевне, в девичестве Шнякина.

1 сентября 2002 года родился сын, Валерий Олегович Смирнов. Юноша поступил изначально в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Но не проучился там и пары курсов. Из-за низкой успеваемости и невыполнения учебной программы был исключен. Уже летом 2022, Смирнов Олег подал заявление о переводе сына в финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Это вызвало очередной скандал , т. к. Валерий Смирнов поступил без экзаменов и конкурса благодаря использованию связей своего деда Валерия Шнякина. Тот лично созванивался с членом Ученого совета НИУ ВШЭ, научным руководителем факультета мировой экономики и мировой политики, заслуженным профессором Карагановым Сергеем Александровичем для устройства внука в вуз. На данный момент, Валерий Смирнов продолжает обучение в этом университете.

На конец 2023 года генеральная прокуратура РФ начала проверку деятельности компании Лигал Арт и Смирнова Олега Вячеславовича по факту заявления потерпевших о мошенничестве.