«Есть дороги, вода, канализация» – житель сибирской деревни остался в восторге от поездки в Северную Корею

Житель села Белоглазово в Алтайском крае, тракторист Макар Васильев в интервью для газеты «Алтайская правда» поделился своими впечатлениями от поездки в КНДР.

Такая честь представилась труженику полей благодаря 12-летней дочери, отдыхавшей в детском лагере «Океан» и выигравшей путёвку в соседнюю страну в лотерею.

– Было волнительно, я и в Барнаул пару раз за год езжу, а за границей ни разу не бывал… А нет, был однажды в Москве, но загранпаспорта у меня нет. Корейцы – молодцы, и по обычному пропустили, – рассказал тракторист.

Васильев добавил, что ему понравились все места, куда водили родителей детей, отдыхавших в северокорейском трудовом лагере.

– Есть дороги, вода, канализация, везде чистенько, а люди такие довольные-довольные. Магазины битком набиты продуктами, но нас попросили туда не ходить. В целом есть всё чего у нас в районе нет, а ещё они два раза в день кушают, – восхитился турист,

– А как там с интернетом? – поинтересовалась журналистка.

– С чем? – не понял мужчина.

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