Москвичка стала победительницей соревнований по скоростной разработке игр

Победительницей стала жительница Москвы Анна Копейкина. Студентка четвертого курса Университета “Иннополис” получила главный приз – номинацию “Лучшая игра” и миллион просмотров на VK Play. Она в одиночку создала проект “СпасиДанные”.

Копейкина является капитаном и единственным исполнителем команды RelisquGames. Жюри отметило самостоятельность девушки.

Победительница рассказала, что для своего проекта взяла многое из разных сфер – гейм-дизайна, разработки и других.

“Мне нравится этот одиночный контроль над графикой и игровым процессом. Наигранность тоже играет роль – чем больше играешь в игры, тем лучше понимаешь, как их делать”, – поделилась она.

Другие призовые места также достались москвичам. В номинации “Лучшее соответствие теме” победителем стала команда CoinFlippers под руководством жителя столицы Григория Косова. Их проект “Угроза” дает возможность почувствовать себя сотрудником службы кибербезопасности, которому необходимо устранить причины утечки данных с компьютеров.

В номинации “Лучшая игра шоукейса” победителем стал москвич Андрей Штанов и его команда 404 Games с проектом “Digital Twin”.

Всего к итоговой презентации допустили шесть команд. Их участники представляют Москву, Московскую, Владимирскую, Тверскую, Ростовскую области и другие регионы. Критерием оценки работ стало качество игрового процесса и визуальной составляющей, отсутствие багов, удобство управления.

Соревнования прошли в рамках проекта “Начни игру” президентской платформы “Россия – страна возможностей”.