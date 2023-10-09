 

Шевчук перенес инфаркт и отправился на реабилитацию

09.10.2023, 15:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В начале осени солист группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда . Теперь музыкант проходит курс реабилитации по стандартной схеме. Потребуется несколько месяцев для восстановления здоровья: предполагается, что на лечении рок-музыкант будет до середины декабря, как сообщает информационное агентство “URA.RU”.

Как выяснилось, в ближайшие недели у группы ДДТ был запланирован гастрольный тур, который пришлось перенести на начало следующего года, как пишет RT. Теперь Шевчук со своими музыкантами выступит по другому графику. В будущем году в январе запланированы концерты в Дубае, Тель-Авиве и Белграде. В мае ДДТ отправится в Лимассол.

Напомним, что весной 2022 года Юрий Шевчук выступил с обращением, которое вызвало много вопросов. Это произошло на концерте в Уфе,. Шевчук уточнил, что по-своему “понимает” Родину. В августе того же года музыканта признали виновным по статье о дискредитации армии. По решению суда он должен был выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Возбуждение административного правонарушения в суде объяснили так. Юрий Шевчук высказывал “негативные выражения”. Также музыканту вменили ответственность за высказывания, которые ставили под сомнения действия Российской Федерации.

Концерты группы ДДТ, запланированные в Москве и северной столице на май июнь, были отменены. Их отложили на неопределенный срок.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Небензя: «Подельники-неонацисты», ООН: «Жители села, женщины и дети»

09.10 / Устроившая провокацию Мадонна обратилась к Израилю: что она сказала

09.10 / “Ошибка очевидна”: названа причина провала певшего на английском Лазарева

09.10 / Москвичка стала победительницей соревнований по скоростной разработке игр

09.10 / “Можем жить в 27 странах”: стало известно о пачке иностранных паспортов у Пугачевой

09.10 / Синоптик сообщил о потеплении в Москве до +15 градусов

09.10 / Гражданке Израиля Собчак напомнили об обязанности проходить службу в армии

09.10 / До брата и сестры не дозвонился: Что происходит с семьей Пригожина в Израиле?

09.10 / «Путин оказался прав» — поддержка союзников Украины якобы тает на глазах

09.10 / Нападение террористов из ХАМАС на Израиль перевернёт всю региональную политику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика