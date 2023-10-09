Шевчук перенес инфаркт и отправился на реабилитацию

В начале осени солист группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда . Теперь музыкант проходит курс реабилитации по стандартной схеме. Потребуется несколько месяцев для восстановления здоровья: предполагается, что на лечении рок-музыкант будет до середины декабря, как сообщает информационное агентство “URA.RU”.

Как выяснилось, в ближайшие недели у группы ДДТ был запланирован гастрольный тур, который пришлось перенести на начало следующего года, как пишет RT. Теперь Шевчук со своими музыкантами выступит по другому графику. В будущем году в январе запланированы концерты в Дубае, Тель-Авиве и Белграде. В мае ДДТ отправится в Лимассол.

Напомним, что весной 2022 года Юрий Шевчук выступил с обращением, которое вызвало много вопросов. Это произошло на концерте в Уфе,. Шевчук уточнил, что по-своему “понимает” Родину. В августе того же года музыканта признали виновным по статье о дискредитации армии. По решению суда он должен был выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Возбуждение административного правонарушения в суде объяснили так. Юрий Шевчук высказывал “негативные выражения”. Также музыканту вменили ответственность за высказывания, которые ставили под сомнения действия Российской Федерации.

Концерты группы ДДТ, запланированные в Москве и северной столице на май июнь, были отменены. Их отложили на неопределенный срок.