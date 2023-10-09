Мнение: Надо импортозаместить ещё и Фэндом (бывшую Викию)

Руксперт не работает — провайдеру вчера рубанули кабель, а генератор не завёлся. Взять генераторы в аренду провайдер не захотел или не успел. Сегодня днём обещают запуститься снова. Я недоволен: во-первых, резервный генератор должен был заработать, во-вторых, у провайдера должен был быть аккаунт в Телеграме, в Твиттере или ВКонтакте, чтобы подробно рассказывать клиентам о ходе катастрофы.

К примеру, если бы я узнал о причине проблемы сразу, я бы мог отправить провайдеру пару десятков киловатт мощности, у меня как раз есть свободные сейчас. Тогда они смогли бы запитать хотя бы свой офис — ну и стойку с Рукспертом заодно… Впрочем, повторюсь, сегодня провайдер обещает всё исправить. Надеюсь, справится.

Ну а пока мы ждём восстановления питания, кое-что интересное из моего опыта с Рукспертом. В последние 10 лет мне регулярно пишут друзья и знакомые с вопросами такого типа: «я собираю информацию про вселенные братьев Стругацких, папка с документами и фото уже два гигабайта на диске, как бы всё это выложить в интернет, вот как у тебя на Руксперте, только на мою тему?». Проще говоря, народу нужны свои маленькие Википедии, но без возни с провайдерами, линуксами, медиавики, спам-фильтрами и антивандальными скриптами. Чтобы хоп — и через пять минут начал грузить тексты и фото с той же лёгкостью, будто блог в Живом Журнале завёл.

На неверном Западе такой сервис есть. Раньше он назывался Викия, потом его переименовали в Фэндом. Вот, например, раздел по знаменитой русской игре «Атомное Сердце» (ссылка). А вот раздел по сериалу «Великолепный век» (ссылка).

С точки зрения пользователя работает это так. Допустим, вам нравится аниме Сутулый Пёс. Вы заходите на Фэндом и в три клика создаёте там раздел «Сутулый Пёс» на русском языке. Потом пишете вкратце на главной странице, что это за аниме, о чём оно и кто его авторы. Потом делаете отдельные страницы по главным персонажам — Дворнику, Колтуну и Полупечени. Дальше пишете про город Кусотобасу, где разворачивается действие, про Мерцающий Подвал и прочие интересные места. Потом к работе подключаются другие фанаты, и постепенно ваш проект разворачивается в полноценный справочник. Главный плюс в том, что навыки сисадмина для всего этого в принципе не нужны — пятиминутная регистрация, и можно начинать.

В общем ресурс неплохой, хотя и несколько бестолковый. Вместе с тем, у него есть несколько очень серьёзных проблем.

Проблема первая. Фэндом — насквозь американский проект. Основатель у него тот же, что и у Википедии, Джимбо Уэйлс (ссылка). Поэтому даже если на старте проект и задумывался как свободный, сейчас он полностью подчинён повесточке и цензуре, при этом прецеденты удаления неполиткорректных разделов уже были. Даже если вы бесконечно далеки от политики, и даже если вы живёте в США, держать свой раздел на Фэндоме опасно. Если же вы русский, и если тема вашего раздела хоть на одну ступню заходит в опасную область, риски становятся запредельными. Кстати, Роскомнадзор тоже может забанить Фэндом в любой момент — хотя бы на том основании, что Фэндом дал приют большому разделу с пропагандой радужного срама.

Проблема вторая. У Фэндома есть чёткая специализация: компьютерные игры, сериалы, аниме. Хотите создать раздел по сериалу «Трудовик»? Конечно, пожалуйста. Раздел по альтернативной истории, в которой Наполеон проиграл в карты Варшаву Ивану Грозному? Никаких проблем! Раздел по реальной Гражданской войне в России? Ох, сколько тут будет сразу красных флагов… При этом большая часть тех, кто задавал мне в последние 10 лет вопросами по МедиаВики, как раз хотела публиковать данные по истории, экономике, политике или чему-нибудь в этом роде. На Фэндоме такой неформат будут в лучшем случае терпеть, в весьма вероятном случае — забанят и сотрут.

Проблема третья. Фэндом — бесплатный, поэтому он монетизируется через баннеры. (Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, кажется, это так). Вместе с тем, многие предпочли бы платить небольшую сумму в месяц за нормальный сервис: например, за возможность делать регулярные резервные копии, чтобы в случае конфликта можно было немедленно развернуть свой проект на другой площадке.

Таким образом, вполне очевидно, что некий аналог Фэндома нужен и в России. Минимальный спрос ему гарантирован, а при некотором везении проект может вырасти прямо-таки до больших размеров.

Сложно ли будет нечто подобное сделать? Несложно. Девопс-универсал SSS-ранга может за неделю написать с нуля минимально работоспособный продукт, который можно уже будет открывать публике. Надо будет просто взять МедиаВики с открытым кодом и настроить систему контейнеров, чтобы новые разделы разворачивались прямо по команде пользователя. Ещё месяц на дизайн, тонкую настройку, проработку правил и тому подобное, и всё, дальше останется только постепенно улучшать готовый продукт.

Сможет ли проект окупиться в чисто финансовом разрезе? Шансы есть. Для технической поддержки будет достаточного одного квалифицированного кадра со свободным графиком, на полставки. Хостинг и сервера — переменные расходы, которые зависят от посещаемости. Таким образом, при околонулевой посещаемости проект будет приносить маленькие убытки, а при хорошей посещаемости — прибыль. При этом посещаемость может стать вот прямо очень хорошей. В американском Фэндоме сейчас, например, 400 тысяч разделов и 50 млн страниц. Интересный расклад, на мой взгляд, стоит рискнуть.

Лично я этим заниматься не буду, так как я свои свободные силы трачу на Руксперт, но если кто-то откроет аналог Фендома в России, я расскажу об этом в блоге. Уверен, неудовлетворённый спрос на русский аналог Фэндома весьма велик.