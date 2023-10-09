Мнение: О большой арабской лжи… А за кем правда?

И как только ХАМАС в очередной раз получил «ответочку», снова полилась в уши знакомая по #СССР мелодия про «справедливую борьбу палестинского народа» с израильским «оккупантом». В которой, понятное дело, все средства хороши — ведь это же борьба целой нации за существование в качестве свободной и независимой страны. И снова на столе — четыре карты. Их турецкий лидер Реджеп Эрдоган показывает на фото.

А знаете, почему отсчёт на них начинается с 1947 года, хотя Палестина как территория под британским мандатом существовала с 1922 года?

Что ж, вот другие четыре карты.

На первой из них, в левом верхнем углу как раз и выделена территория Палестины, находившейся под британским мандатом.

Ну и соответствующая #история, которую рассказал давний, ещё со времён «тёплого лампового ЖЖ» френд alex_levitas в запрещённой соцсети.

До 1914 года на месте большей части современного Ближнего Востока находилась великая Османская империя. И власть над землёй Израиля принадлежала туркам, а не арабам. Причём турки отняли эту землю у мамлюков, а те у крестоносцев. Затем Турция проиграла в Первой Мировой войне, и её бывшие провинции на Ближнем Востоке заняли англичане и французы, которые стали нарезать эту территорию на своё усмотрение, проводя границы по линейке. Именно поэтому в Европе границы извилистые, а на Ближнем Востоке прямые, причём иногда проходят прямо через населённый пункт, так что дом может стоять в одной стране, а курятник уже в другой, или чётная сторона улицы принадлежит одному государству, а нечётная другому.

Будучи христианами и образованными людьми, англичане обвели на карте территорию, очень примерно соответствующую библейскому Израилю, и сказали: “Этот кусок будет называться провинцией Палестина”. Эта земля на тот момент не принадлежала ни одному государству. Как, впрочем, никому не принадлежали на тот момент и территория современного Египта, современной Сирии, современного Ливана, современной Саудовской Аравии, современного Ирака и других осколков Османской империи.

В 1922 году Лига Наций, которая в ту пору соответствовала современному ООН, дала Британии мандат на временное управление провинцией Палестина для создания в этом регионе еврейского государства.

Иногда спрашивают “А на каком основании тут должно было быть создано именно еврейское государство?!” Ответ очень простой: державы-победительницы делили земли проигравшей Турции по своему усмотрению и власть назначали тоже по своему усмотрению. Поскольку они настрогали из этих земель кучу стран, в которых власть отдали арабам-мусульманам, своим друзьям и союзникам – идея сделать из ещё одного кусочка бывшей Турции страну для евреев показалась им вполне разумной. Тем более, что они были образованными людьми, читали Библию, и понимали, что это действительно национальный дом и священная земля для еврейского народа.

Если Вы не изучали историю Израиля, вспомните хотя бы Евангелие – Исус из еврейского города Назарета родился в еврейском городе Вифлиеме у еврейки Марии, жены еврея Иосифа, крестился у еврея Иоанна в еврейской реке Иордан, а затем отправился в еврейский город Иерусалим, чтобы помолиться в еврейском Храме и отпраздновать еврейский праздник Пасхи. А вот слово “араб” Вы в Евангелие не найдёте – просто потому, что никаких арабов на территории Израиля в ту пору не было. И до возникновения ислама ещё оставалось больше полутысячи лет.

Вы, конечно, можете сказать: “А почему не спросили живущих на территории провинции Палестина арабов, хотят ли они, чтобы государство было еврейским?” Но тогда придётся задать похожие вопросы и про другие страны. Почему не спросили курдов в Сирии и Ираке, хотят ли они, чтобы государство было арабским и мусульманским? Почему об этом же не спросили в Египте православных коптов, потомков строителей пирамид? Почему не спросили жителей Ирака, хотят ли они, чтобы королём сделали не местного уроженца, а бедуина из Саудовской Аравии? Ответы, боюсь, будут одинаковыми.

Так что решение Лиги Наций создать на бесхозной земле не только кучу арабских государств, но и одно еврейское, причём расположить его именно на земле Израиля – было вполне логичным и обоснованным. Как минимум, не менее логичным и не менее обоснованным, чем решения о создании Сирии, Египта, Ирака или Саудовской Аравии, об их границах и о том, кто там будет править.

Снова посмотрите на первую часть картинки. Вся эта территория должна была стать еврейским государством, так постановила Лига Наций. В первом же абзаце мандата, выданного Британии, говорится, что Лига Наций “признаёт историческую связь евреев с землёй Палестины и предназначает эту землю для создания национального дома еврейского народа”. А вот про арабов в этом мандате нет ни слова – сказано только, что все надписи на иврите на банкнотах, монетах и почтовых марках должны будут дублироваться на арабском.

Но потом случилась прискорбная история. Сперва саудовский шейх Абдалла ибн Хусейн, союзник англичан в войне с Турцией, претендовал на трон Ирака, а его младший братишка Фейсал – на трон Сирии. Ни к одной, ни к другой стране их семья из Саудовской Аравии никакого отношения не имела, но на трон очень хотелось. Однако Сирия отошла по итогам войны к Франции, и власти Республики не захотели делать из Сирии королевство или царство, так что Фейсала выгнали. Абдалла тем временем был объявлен королём Ирака, но потом к англичанам пришёл жаловаться на горькую судьбу Фейсал – и те приняли его сторону и отдали трон Ирака ему. Я уже писал, что государства создавались и троны распределялись по усмотрению оккупационных властей. И тогда жаловаться англичанам принялся уже Абдалла. Чтобы не расстраивать союзника, британцы отрезали от провинции Палестина аж три четверти, назвали эту территорию “эмиратом Трансиордания” (то бишь “Заречьем” или “Заиорданьем”) и посадили Абдаллу ибн Хусейна править этим самым эмиратом. Срок британского мандата истекал в 1948 году, так что англичане подсуетились – и в 1946 году Трансиордания стала независимым государством.

Посмотрите на вторую часть картинки. Вот сколько земли отжали арабы у евреев в 1946 году. И ровно по этой причине отсчёт на арабской картинке-агитке начинается с 1947 года – чтобы не показывать, что случилось в 1946 году.

Иначе говоря, план “разделить Палестину на два государства для двух народов” уже давно реализован. В Палестине уже давно создано арабское государство, занимающее три четверти территории Палестины – сегодня оно называется Иордания.

Штришок, о котором сегодня мало кто упоминает – изначально Организация Освобождения Палестины боролась не только против Израиля, но и против Иордании тоже. Потому что они хотели забрать себе всю Палестину, а не только четвертушку. И только после того, как в 1970 году их восстание в Иордании провалилось и войска короля Хуссейна, внука Абдаллы, перебили десятки тысяч палестинцев – в ООП поняли, что бодаться с Иорданией не очень перспективно, и “переобулись в прыжке”.

Это первое, что важно понимать применительно к арабо-израильскому конфликту. Раздел Палестины уже давно произошёл, арабское государство в Палестине уже давно создано, и оно занимает почти 80% всей территории Палестины.

Так вот, арабам достались три четверти Палестины, но им и этого было мало, так что в дальнейшем был предложен (и одобрен ООН) план раздела даже того кусочка земли, который остался для евреев. Арабам по этому плану должна была достаться ещё половина территории.

Однако есть маленький нюанс, о котором арабские пропагандисты Вам не расскажут. План раздела Израиля был одобрен евреями, которые согласились получить “половинку от четвертинки”, чуть больше 10% того, что должно было им принадлежать изначально – лишь бы уже появилось своё государство. А вот арабы хором отказались. С милой мотивацией: “Да мы их просто всех в море штыками скинем и всю территорию займём”. Так что план ООН по разделу земли Израиля так никогда и не вступил в силу – из-за отказа арабов.

В 1948 году произошли практически в один день три события. Закончился срок британского мандата и Британия вывела с территории Израиля свои войска. Давид Бен-Гурион провозгласил создание государства Израиль на всей той территории, которая осталась от Палестины – после того, как три четверти отдали арабам. Армии семи арабских государств, а также нескольких террористических организаций напали на Израиль, чтобы закончить то, что не удалось Гитлеру, и “окончательно решить еврейский вопрос”.

Кстати, в Декларации независимости государства Израиль говорится “Мы протягиваем руку мира и добрососедства всем соседним государствам и их народам и призываем их к сотрудничеству и взаимопомощи с независимым еврейским народом в его стране. Государство Израиль готово внести свою лепту в общие усилия на благо прогресса всего Ближнего Востока”. Арабы на это ответили “Мы вас сотрём с лица земли”.

В целом Израилю удалось успешно отбиться от превосходящих сил. Однако часть территории всё же была захвачена – Трансордания оккупировала то, что Вы знаете как “западный берег реки Иордан” – Иудею, Самарию и Восточный Иерусалим. После чего переименовалась из “Заиордании” в “Иорданию”, а Египет успел занять прибрежную полосу на границе с Синаем.

Разумеется, ни Трансиордания, ни Египет не имели никаких прав на эту землю – и были такими же незаконными захватчиками, как немцы в Отечественную войну.

Посмотрите на третью часть картинки – вот так расположились на территории Израиля войска арабских стран. Примерно как немцы под Москвой в 1941 году или на Волге в 1942 – после того, как они успели занять территорию СССР, и до того, как их оттуда выгнали в ходе контрнаступления. Только арабы продержались на земле Израиля дольше – с 1948 по 1967 год.

Зона трансиорданской оккупации занимала почти весь центр Израиля и протянулась от реки Иордан на запад чуть не до моря, включала в себя Восточный Иерусалим – и охватывала Западный Иерусалим с трёх сторон. Зона египетской оккупации была скромнее, это всего лишь полоска земли на границе Израиля с морем и с Синайским полуостровом – сегодня эта территория называется “сектор Газа”.

Когда стрельба закончилась и вступило в силу соглашение о прекращении огня, войска остались стоять там, где они стояли, когда прозвучал последний выстрел. Но важно понимать, что линия прекращения огня не является государственной границей – и если нет договорённости между сторонами и/или масштабного признания международным сообществом, государственной границей не становится. Более того, в Соглашении о перемирии от 1949 года указано прямым текстом (по настоянию арабов, что характерно, так как они надеялись развить свой успех), что линии прекращения огня не имеют статуса постоянных границ.

Любой вменяемый юрист или историк, если Вы заговорите об “исторических границах Иордании на западном берегу Иордана”, тут же поправит Вас и напомнит, что речь идёт о так называемой “зелёной линии” или “линии прекращения огня между Израилем и Иорданией”, и что статуса международной границы эти линии никогда не имели. Поэтому, когда Вы читаете или слышите, что кто-то требует от Израиля вернуться “к историческим границам до 1967 года” – знайте, что имеются в виду не границы государства, а границы оккупационных зон Иордании и Египта. А само требование к Израилю вернуться к границам оккупационных зон примерно столь же нелепо, как если бы Германия сейчас выдвинула требование к России вернуться “к историческим границам 1942 года”. И обоснование в точности такое же, как у арабов: “Мы на вас напали и оккупировали эти территории, наши войска тут стояли, мы объявили эту землю своей – значит, теперь имеем на неё все права”.

Идиотизм? А если бы это произошло во времена Холодной войны – Америка и страны Западной Европы ведь могли бы и поддержать такое требование, просто назло СССР, верно? И, возможно, им даже удалось бы добиться признания ООН этого требования. Что, всё равно идиотизм? Ну вот и с “границами Израиля до 1967 года” логика примерно та же.

Это второе, что важно понимать в контексте арабо-израильского конфликта. Исторические границе Израиля до 1967 года – на самом деле, это границы двух зон арабской оккупации в Израиле. Вроде “исторических границ” Третьего Рейха под Москвой, на Кавказе и на Волге.

Оккупация продлилась до так называемой Шестидневной войны в 1967 году, когда Израилю удалось отвоевать эти территории у арабов, объединить Иерусалим и занять Иудею – историческую родину еврейского народа и иудейской религии. И вот эту территорию Израиля, после освобождения от оккупации, Вы видите на четвёртой части картинки. Сравните со второй и третьей частью картинки – и Вы обнаружите, что Израиль просто отвоевал то, что в 1948 году заняли оккупанты.

Также были заняты и аннексированы Израилем горы на Севере, они же Голанские высоты, с которых сирийская артиллерия простреливала территорию Израиля аж до моря. Но в целом, как видите, карта Израиля почти не изменилась по сравнению с тем, какой она была после отделения британцами Трансиордании и до начала войны. Ещё был захвачен Синайский полуостров, но его потом вернули Египту в рамках мирного договора.

Обратите внимание на ещё один маленький нюанс. Страны-оккупанты вовсе не собирались отдавать кому-то захваченную ими землю и создавать на ней какое-то “палестинское государство”. Они планировали захватить весь Израиль и разделить его между собой, но раз не получилось – подгребли под себя то, что успели. Западный берег Иордана был официально аннексирован Иорданией, сектор Газа был под контролем Египта, хоть и не стал часть Египта формально. Поэтому никакого государства, которому бы законно принадлежали эти территории в период с 1948 по 1967 год, просто не было. Была всего лишь оккупационная зона, причём оккупантами выступали страны, которые никаких прав на эти земли не имели и сегодня претензий на эти территории не предъявляют. Да и если предъявляли бы, международное право было бы не на их стороне.

Так что говорить о том, что Израиль “оккупировал чужие территории” – неверно с исторической и юридической точки зрения. Израиль занимает в Иудее, Самарии и Газе территории, у которых до 1948 года не было никакого законного владельца. И за время арабской оккупации с 1948 по 1967 законного владельца тоже не появилось. На тот момент, когда Израиль занял эти территории, у них не было определённого статуса принадлежности.

Тут сразу надо сказать, что есть разные точки зрения юристов на этот счёт. ООН признаёт территории Иудеи и Самарии оккупированными территориями – но если принять во внимание, сколько раз ООН нарушал международные законы в пользу “палестинцев”, то неизбежно придётся признать позицию ООН как минимум не менее предвзятой и спорной, чем позиция Израиля. Скажем, ту же Газу, из которой Израиль вышел в 2005 году и там уже 16 лет нет ни одного еврея, ООН тоже называет “оккупированной территорией”. Это третий важный нюанс в контексте разговора об арабо-израильском конфликте. Израиль верит, что нет “оккупированных территорий на западном берегу Иордана”, поскольку не было государства-жертвы, которому бы ранее принадлежали эти земли. Есть лишь “спорные территории”, статус которых так никогда и не был окончательно определён, контролируемые на данный момент Израилем, который расчитывает в будущем урегулировать их статус в процессе международных переговоров.

Но вот после того, как Израиль прогнал арабских оккупантов с незаконно захваченных ими территорий – кто-то из врагов Израиля придумал очень ловкий ход. Был придуман “палестинский народ”, которому якобы должны принадлежать эти земли “по историческому праву”. Неважно, что никакого “палестинского государства” сроду не существовало. Неважно, что ещё несколько лет назад арабы сами утверждали, в том числе и с трибуны ООН, что никакой “Палестины” не существует, а есть только “Южная Сирия”. Неважно, что в течение 20 лет оккупации западного берега Иордана правительство Иордании даже не заикалось о каком-то “палестинском народе” и его правах. Неважно, что в документах старше 1967 года (а также в газетных вырезках, путевых заметках и т.п.) невозможно найти никаких упоминаний о “палестинском арабском народе”.

Важно другое – если земли, освобождённые Израилем от армий-оккупантов, объявить “законно принадлежащими палестинскому народу”, то можно будет всем говорить, что Израиль не освободил, а вовсе даже оккупировал их. Что и было сделано.

Это четвёртый важный нюанс, который надо понимать при обсуждении арабо-израильского конфликта. Не существует никакого “палестинского народа” и никаких “исторических прав палестинского народа”. Но борьба за его освобождение идёт вовсю. Методы — вы видели.

Ну и как вам такая «историческая правда»?

И она ничего не напоминает?

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