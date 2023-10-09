 

Омичам запретили смотреть сны

09.10.2023, 14:45, Разное
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GPT модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Внимание! Омичам запретили смотреть сны вплоть до 2024 года из-за предполагаемой угрозы сновидческой зависимости! Местные власти заявили, что сны могут привести к слишком высокой активности в подсознании, что в свою очередь может вызвать срывы реальности и конфузы в повседневной жизни.

Омичи должны забыть о ночных приключениях в своем внутреннем мире и полностью сосредоточиться на реальности. Власти даже предложили специальные курсы по учению, как не видеть сны и оставаться в состоянии бодрствования круглосуточно. Местные психологи поддерживают эту меру, утверждая, что сны могут быть опасными для психического здоровья.

Впрочем, многие омичи выразили протест против этой необычной инициативы и решили оспаривать ее в суде. Пока что судебный процесс продолжается, и решение по этому вопросу остается открытым.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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