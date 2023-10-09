Врач посоветовал здоровое питание для крепкого сердца

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09.10.2023, 14:30, Разное
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Терапевт и кардиолог Владимир Протасов напомнил о важности правильного выбора продуктов в повседневном рационе. Он подчеркнул, что это может значительно повлиять на здоровье сосудистой системы и уменьшить риск сердечных заболеваний.

Один из ключевых советов доктора — увеличить потребление продуктов, богатых калием и магнием. Первый из них помогает нормализовать артериальное давление и присутствует в таких продуктах, как фасоль, орехи, горох, шпинат, капуста, бананы и финики.

Что касается магния, он играет важную роль в активации ферментов в организме, что способствует нормализации кровяного давления и сердечного ритма. Шпинат, бобовые, орехи, семена и цельнозерновые продукты — источники данного микроэлемента, которые стоит включить в рацион.

Для уменьшения риска сердечных заболеваний доктор Протасов также рекомендует ограничить потребление продуктов с добавленными сахарами, а также обработанных и готовых изделий. Это поможет снизить риск гипертонии и кардиометаболических заболеваний.

Следующий совет — уменьшить потребление соли. Чем меньше ее в рационе, тем легче сердцу. Особенно следует ограничить потребление продуктов, богатых натрием, таких как хлеб, бекон, попкорн, соевый соус и бульонные кубики.


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