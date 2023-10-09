В Баку нашли письмо Нобеля, доказывающее азербайджанское происхождение изобретателя

В Азербайджанском техническом университете состоялась презентация книги профессора, доктора исторических наук Асифа Сулейманова, посвящённая учредителю самой известной в мире научной премии – Альфреду Нобелю.

Автор сообщил собравшимся, что из достоверных источников известно об азербайджанском происхождении учёного.

– В письме к матери, датированным 1885 годом, Альфред пишет, что побывав в Баку, ему удалось наконец-то найти своего биологического отца, а не предполагаемого, коим считался инженер Эммануэль Нобель, – рассказал Сулейманов.

Как утверждает автор книги, именно поиски отца и были настоящей причиной частых визитов Нобеля в Азербайджан, а не коммерческие интересы. Помимо этого, он обожал азербайджанские ковры и помидоры.

– Дорогая матушка! Я не швед, я – чистокровный азербайджанец Гаджи Гасанов, наш древний род был самым уважаемым в Сумгаите. Именно благодаря корням у меня появилась любовь к точным наукам. Кроме математики. Ненавижу математику, – процитировал профессор письмо изобретателя.

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