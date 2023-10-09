 

“Можем жить в 27 странах”: стало известно о пачке иностранных паспортов у Пугачевой

09.10.2023, 14:10, Новости дня
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После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации “Внуково-3” частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт “даркон” Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

Но ее пятый муж-иноагент сообщил, что у певицы есть и другой паспорт. “Мы уехали в Израиль, хотя у нас есть европейские паспорта, поскольку много лет являемся жителями Европейского союза и можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных цивилизованных стран. Но мы выбрали Израиль, потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими”, – пояснил плюнувший на Россию иноагент.

Напомним, несколько лет назад звездная пара получила еще и кипрское гражданство. Как писала пресса, они приобрели на берегу моря дом за 2 миллиона евро и тем самым по закону стали полноправными поддаными государства. Сразу после покупки Пугачева и Галкин* подали все необходимые документы в Министерство внутренних дел и Министерство финансов Кипра – и через три месяца стали обладателями гражданства.

Кроме того, пока Алла Борисовна остается с российским паспорт. Отказываться от него она не планирует, потому что получает тут неплохую – около 60 тысяч в месяц – пенсию.

Таким образом, у певицы целая пачка иностранных паспортов уже есть. Но не исключено, что он получит и американское гражданство, ведь в Штатах ее зять, старшая дочь и внуки.


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