 

Синоптик сообщил о потеплении в Москве до +15 градусов

09.10.2023, 14:10, Новости дня
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Во вторник, 10 октября, в столице ожидается до +6 градусов. При этом стоит ожидать кратковременные дождями и, возможно, мокрый снег.

Руководитель прогностического центра “Метео” Александр Шувалов рассказал, что температура начнет повышаться буквально на глазах. Уже в четверг столбики термометров поднимутся до +15, передает RT. Специалист отметил, что это значения, которые превышают обычную для этого времени года климатическую норму.


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