Мнение: Квота на советские названия улиц, площадь Пролетарской диктатуры и стоимость переименования

1. Ещё к вопросу о возвращении исторических названий (вместо коммунистических переименований). Блогер takoe_nebo приводит мнение блогера oboguev (ссылка):



Что касается названий улиц, памятников и т.п., то России более 1100 лет, из которых советский период занимал 70 лет, поэтому квота для деятелей советской эпохи составляет около 7%; ввиду её недавности и сравнительной численности и изученности квота советской эпохи может быть повышена до 10-15% и должна преимущественно заполняться деятелями из числа деятелей культуры, науки, техники и т.п.

Если не считать наших воссоединённых территорий, сейчас процесс идёт именно в этом направлении. Мне кажется, квота — хорошая идея.

Бороться с прошлым — это значит уподобиться самим большевикам, так что тотальный снос памятников Ленину был бы справедливым, но глупым и аморальным. А вот сделать квоту — 150 памятников Ленину на Россию — отличный компромисс. Хорошие работы оставить, остальные 6000 памятников снести. Иначе получается нелепость: почему в России 11 памятников Екатерине Великой и 6000 памятников Ленину? Ну, серьёзно, варварство же, пора исправлять.

2. Улицу Пролетарской диктатуры в Петербурге в 2017 году таки переименовали обратно в Лафонскую, названную так по фамилии Софьи де Лафон, первой начальницы Смольного института благородных девиц. А вот площадь Пролетарской диктатуры, на которой собственно и стоит Смольный (ныне администрация Санкт-Петербурга), так и осталась площадью Пролетарской диктатуры.

Я уже писал в связи с этим названием о коммунистическом двоемыслии. С одной стороны, коммунисты заявляют, что совершили революцию во имя борьбы с диктатурой, то есть с насилием и произволом старых властей. С другой стороны, диктатура пролетариата, по их мнению – это хорошо и правильно. При этом если учесть, что на практике диктатуру осуществлял даже не пролетариат, а коммунистические вожди, которые ничего тяжелее пачки немецких марок никогда не поднимали.

3. О причинах, по которым в большинстве случаев лучше вернуть исторические названия, и о мифе про якобы неподъёмную стоимость переименования (ссылка):



Уже давно школьники не носят значки с Лениным, над госучреждениями не реет красный флаг, а коммунистическая партия не является главной и единственной. И все же, если взглянуть на карту современного Петербурга, может сложиться впечатление, что мы все еще живем в Ленинграде. Об этом говорит улица Кирова, улица и площадь Ленина, какие есть в каждом городе России, 10 выстроенных в ряд Советских улиц, 12 — Красноармейских. Особенно выделяется на фоне остальных площадь Пролетарской Диктатуры. Как людям, должно быть, приятно по возвращении с работы держать путь к пролетарской диктатуре.

Станислав Савушкин, администратор паблика с десятитысячной аудиторией «Набат утраченного», активно выступает за возвращение исторических названий:

«Топонимы — это культурная среда, которая нас окружает. Это та же культура, история, как и архитектура, облик городов. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, идя на работу или домой. Поэтому топонимика влияет на наше восприятие окружающей действительности и нашей истории, на наше настроение. Сейчас наша топонимика слишком политизирована и негативно влияет на общее ощущение жизни — далеко не всем нравится Ленин и прочие большевики. Это создает негативный эмоциональный фон. К тому же почти в каждом российском городе есть улица Ленина или Кирова, это обезличивает города, делает их одинаковыми и лишает топонимической изюминки — ведь многие названия улиц до Революции были уникальными и указывали на историю этого места. Сейчас мы почти лишены этого, если говорить в масштабах всей страны. При возвращении исторических названий в лучшую сторону изменится общий эмоциональный фон, повысится узнаваемость и туристическая привлекательность места, люди начнут вспоминать свою историю и интересоваться ей», — уверен Станислав Савушкин. <…>

«Главная сложность в текущих политических реалиях — отсутствие политической воли. Политики и депутаты, боясь получить неодобрение со стороны жителей, заминают эту тему и даже не пытаются разобраться, почему надо возвращать названия, и более того, тиражируют расхожие мифы про дороговизну и необходимость смены всех документов при переименовании. Между тем при переименовании нет необходимости менять паспорт или документы о собственности, они сохраняют свою юридическую силу вплоть до окончания срока действия — об этом не раз писали Налоговая служба и МВД. Изменения в документы будут вноситься уже с выдачей нового документа. Также мифом является и стоимость переименования: основные затраты будут связаны со сменой табличек, что в масштабах бюджета города составляет сущие копейки. Все изменения в систему «ГИС» и реестры вносятся электронным образом», — рассказывает Станислав Савушкин.

Вот, кстати, удобная картинка с аргументацией, касающейся восстановления исторических названий, из упомянутого выше паблика:

А вот ссылка на аналогичные картинки с аргументами за восстановление исторических зданий и памятников.

Напоминаю также, что большую подборку утраченных исторических памятников России вы можете найти на Руксперте (ссылка).