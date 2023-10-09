Мнение: Конфликт между запросом и предложением в имидже

Разобрать пример ЗВ и БП в имидже я попросила вас, чтобы обсудить один принцип.

Есть проблема, которая особенно касается тех, кто не может найти себе пару.

Касается многих, но вот этих особенно.

Мы говорим, что сложности со знакомством всегда происходят из-за того, что планка притязаний неадекватна.

Это так, но неадекватна – не обязательно завышена.

Иногда неадекватная планка не завышена, а смещена.

Обычно это значит, что у человека – конфликт между запросом и предложением.

Имидж – это оферта, ваше предложение другим людям, если рассматривать отношения, и любовные, и дружеские, и деловые, как обмен каким-то ценностями, не только материальными.

В имидже отражается то, что вы предлагаете другим: в качестве кого вы предлагаете себя, что вы можете и хотите им дать.

Чтобы новые связи появлялись легко и желающих познакомиться с вами было достаточно, ваш запрос (та самая планка притязаний) не только должен быть соразмерным по ОЗ вашему предложению, но и не должен с ним конфликтовать. То есть вы не должны предлагать намного меньше, чем просите (не должно быть большой разницы ОЗ), и не должны предлагать то, что противоречит вашему запросу.

Ваш запрос тоже может отражаться в вашем имидже, но еще больше он отражается в поведении, в том куда и к кому вы направляете фокус внимания и свою инициативу.

Не так давно мы разбирали одно письмо, где женщина искала себе мужчину для серьезных отношений и совместной жизни. Но выглядела она при этом и позиционировала себя как гламурная девушка, проводящая большую часть жизни в путешествиях и тусовках. Таким был ее имидж, ее предпочтения, ее приоритеты. Очевидно, что удовлетворить такой противоречивый запрос практически невозможно, поэтому ей "попадались" лишь альфонсы.

На это косноязычно намекают коучи, когда говорят, что Вселенная пытается, но иногда не может удовлетворить слишком сложный запрос.

Это не Вселенная, это социум реагирует на предложение, и когда предложение и запрос не противоречивы, в социуме находятся те, кто откликается на запрос.

Есть много примеров, когда люди с хорошими внешними данными не могут найти себе пару.

К таким, например, относятся, девушки, которые выглядят как накрашенные куклы с пластмассовыми ресницами и синтетическими волосами, но ищут серьезных отношений. Вот бедняжки, к которым постоянно цепляются какие-то отморозки. У них создается ощущение, что хорошие парни перевелись, но дело в конфликте между их предложением и их же запросом.

Бывает, что женщина имеет хорошую работу, хорошее образование, хорошее финансовое положение, у нее есть дети от первого брака и она хочет найти себе спутника, но строит свой имидж по образу юной гламурной девочки. При ближайшем знакомстве оказывается, что ей намного больше лет, чем кажется на первый взгляд, что она занята всю неделю на работе и с детьми, что она мало пьет, не любит ночные клубы и хотела бы глубокого общения, а не только секса. Новые знакомые разочаровывают женщину и сами бывают разочарованы, хотя женщина надеется, что они обрадуются, увидев, что она лучше, чем кажется. Однако это обман, как если бы, купив бутылку вина, вы обнаружили бы в ней овощной сок. Вы не хотите, чтобы вам подсовывали сок вместо вина или вино вместо сока. Вы хотите сами выбирать, что вам нужно в данный момент.

Вся система 12 типов имиджа подстроена на принципе гармонии. Мы говорим, что конституция Д требует и декорации Д, и наоборот, С – С, иначе возникает ощущение конфликта, обмана ожиданий, деструкции, и как следствие имидж выглядит некрасивым.

В основе гармонии стоит смысл.

Если вы не понимаете смысла, а интуиция вас подведет, вы не сможете собрать цельный образ.

Если же вы, не понимая смысла, будете следовать чьей-то инструкции, это может быть баг Ученица, из-за опоры на то, что вы никак не можете понять = сделать своим.

Так поступила автор поста, который мы разбирали как пример ЗВ в имидже. Когда-то давно мы разбирали ее имидж, рассматривая присланные ею фотографии, где у нее было мощное накачанное тело. Такое тело противоречит С-декорации, даже если черты лица С, как у автора. Поэтому для гармоничного имиджа ей надо было либо избавиться от лишней массы, либо строить имидж Д, корректируя черты макияжем в сторону большей жесткости. Автор, как преданная Ученица, сделала и то, и другое. Она избавилась от лишней массы и стала строить имидж Д. Из-за этого у нее опять получилась дисгармония в имидже.

Но главное беда – не в перепутанных буквах, а в том, что ее кинетике (на уровне пластики и мимики) смешались противоречивые запросы и предложения. Особенно это видно на первой фотографии, где она приоткрыла рот как маленький птенец, ожидающий корма, но ее взгляд и ее гордая осанка говорят о том, что она позиционирует себя как царь-птицу.

Конфликт между конституцией и декорацией переходит в конфликт между запросом и предложением и начинает вредить ресурсу любви, когда виден диссонанс на уровне позиционирования.

Самый известный конфликт именно этот: между беспомощным выражением лица, обычно рта, и взглядом, позой, говорящим о полной автономии.

От жадности многие женщины хотят выглядеть и самыми слабыми-женственными-нежными и одновременно самыми сильными-мужественными-твердыми и пытаются это смешать в своем имидже, бессознательно или полусознательно.

Мы разбирали много примеров такого конфликта, на курсах по имиджу и просто в блоге.

Вот, например, красивая девушка, напарница Мерлин Монро по некоторым фильмам, Джейн Рассел:

Девушка хорошая, и нельзя сказать, что ее декорация противоречит конституции. Она вполне Д, то есть жесткий тип, и вполне тип горячий, что по конституции, что по выбору макияжа, прически, даже выражения лица. Все нормально, кроме того, что ее платье, более-менее подходящее ее типу, кокетливо снято с плечика, обнажив грудь. Вот это чисто поведенческий момент (на уровне жестов, замашек, манер), который грубо, резко противоречит образу.

Грозная амазонка с властными чертами и вдруг… прием легкомысленной цветочницы-хохотушки.

Совсем другое дело тут:





У ММ все гармонично, нет диссонанса и поэтому ее привычка обнажать то одну часть тела, то другую, то почти все сразу выглядит так органично, в этом нет никакого комизма, а вместо неловкости, которую мы чувствуем за Джейн, шарм.

То же касается и кокетливо обнаженной ножки, например:

У Джейн тут нормальный имидж, подходящее ей платье, но посмотрите как глупо смотрится ее голая нога.

Она выглядит не только нелепой, но и очень толстой, хотя лишнего веса у актрисы нет.

По контрасту с ММ, которая как всегда органична в таком имидже, Джейн выглядит еще хуже, чем выглядела бы без сравнения с эталоном.

Образ с голой ножкой можно было бы сделать лучше, изменив декорацию Джейн в сторону мягкости, включая и прическу, и макияж, и выражение лица. Так диссонанс между предложением (жесткая, властная дама) и запросом (на откровенный флирт) стал бы меньше, из образа исчезла бы вульгарность и пошлость.

Пошлость в образе возникает не из-за откровенности, а из-за диссонанса.

Когда женщина со строгим и суровым лицом фотографируется в кружевном неглиже в какой-то игривой позе, образ получается не только комичным, но и пошлым.

Даже если такая женщина по конституции чистая С, все равно, нацепив на себя одновременно жесткое и властное выражение и легкомысленную одежду-позу, она создает конфликт в имидже.

Такие ошибки связаны именно с ЗВ и БП по отношению к некоторым поведенческим моментам.

Кто опишет, каким образом это связано? В прошлом посте не получилось.

В примере с Неунывайкой, девушке хочется выглядеть более властной и серьезной (зачем?), но при этом томной и соблазнительной (зачем?), и она соединяет в своем имидже противоречивые посылы.

И получается как раз то, что называется комплексом.

С точки зрения поля это происходит, когда одно стремление человека блокируется противопложным и возникает фрустрация, в результате которой человек все время натыкается на какие-то заслоны, ярусы, пороги, внутренние и внешние преграды, не может познакомиться с кем надо, не может начать нормальные отношения.

Приведите примеры таких блокировок (с такими же и другими встречными стремлениями), пожалуйста.