Врач назвала три скрытых сигнала, указывающих на диабет

Тысячи людей путают тревожные признаки диабета с обыденными кожными проблемами, заявила врач-эндокринолог Антонина Гуреева. Это заболевание, часто именуемое “тихим убийцей”, порой не вызывает явных симптомов, что затрудняет его выявление.

По словам доктора, повседневные проблемы с кожей, такие как зуд или порезы, иногда оказываются тревожными сигналами диабета. Именно поэтому она акцентировала внимание на ряде симптомов, которые указывают на повышение уровня сахара в крови.

– Сухая, зудящая кожа. Хронически повышенный уровень сахара в крови влияет на кровообращение, что может вызвать сухость и зуд кожи. Зуд, который не проходит, также может быть связан с повреждением нервов из-за диабета.

– Покалывание или онемение рук, ног или ступней. Нарушение кровообращения и изменения в питательном обеспечении клеток могут вызвать повреждение нервов, что приводит к онемению или покалыванию. Ранняя диагностика этой проблемы жизненно важна, так как нервы не могут восстановиться самостоятельно.

– Порезы, которые не заживают. Поврежденные кровеносные сосуды могут замедлить заживление ран и увеличить риск заражения. Наиболее тревожными являются язвы на стопах, так как они могут привести к ампутации конечностей.

Эти три не очень известных симптома диабета могут быть предупреждением о болезни. В случае их обнаружения важно провести диагностический анализ крови, чтобы выявить проблему до возникновения явных симптомов.