 

Спланированная провокация: Малахов разоблачил подлую ложь о себе

09.10.2023, 13:00, Разное
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Популярные ведущий получил широкую известность после выхода на экраны ток-шоу “Пусть говорят” на первом канале. Сейчас он является одним из самых популярных и обсуждаемых артистов в российском шоу-бизнесе. А передача Андрея Малахова на федеральном канале бьет все рейтинги на телевидение.

На днях вышел новый выпуск знаменитого шоу “Малахов”. В нем принял участие пластический хирург Тимур Хайдаров. В последнее время вокруг популярного врача происходят разные скандалы. Многие звезды, обратившиеся к специалисту, обвиняют его в некачественной пластике. Андрей Малахов никогда не пропускает скандалы в мире шоу-бизнеса, поэтому решил посвятить выпуск этой теме.

Стоит отметить, что популярный ведущий активно развивает свои социальные сети. Он любит общаться со своими подписчиками. В своем микроблоге он часто публикует архивные фотографии, делится мыслями и иногда даже раскрывает подробности личной жизни.

На днях на своей страничке в социальных сетях Андрей Малахов разоблачил подлую ложь о себе. Как оказалось, кто-то решил “насолить” популярному ведущему. Злопыхатель решил создать телеграм канал ведущего, на котором, как заверяет создатель, будет публиковаться правда о грязном мире шоу-бизнеса. Андрей Малахов предупредил своих подписчиков о том, что это фейк.

Ранее “Дни.ру” писали, что женатый Андрей Малахов попался наедине с другой после 12 лет брака.


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