Гражданке Израиля Собчак напомнили об обязанности проходить службу в армии

Вот уже несколько дней поступают тревожные сообщения о событиях на территории “второй родины” Ксении Собчак. Впервые с 1973 года в израильском государстве правительством был объявлен режим “Алеф”. Это значит, что в стране введено военное положение, Израиль официально находится в состоянии войны. Это значит также, что на планете появился новый очаг кровопролития. И в этом очаге оказались уехавшие из России звезды. Сегодня все они находятся в небезопасных условиях.

Последние несколько лет многие российские селебрити подались именно сюда – на Святую Землю. Особенно большой поток российских знаменитостей хлынул в Израиль после событий февраля 2022 года.

А где же Ксения Собчак? Как известно, в прошлом году телеведущая получила паспорт Израиля. В соцсетях замечена информация, где гражданке Израиля Собчак напомнили об обязанности проходить службу в армии. Это касается всех граждан призывного возраста.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин напомнил, что “Ксения Собчак подлежит мобилизации резервистов в Израиле”. Также Бородин отметил, что телеведущая “должна пойти на службу в ЦАХАЛ”.

Напомним, что Ксения Собчак подтвердила свое израильское гражданство лишь после публикации в сети соответствующих данных.