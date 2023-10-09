 

Израильские хакеры сумели вывести из строя единственный умный дом в секторе Газа

09.10.2023, 12:33, Разное
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Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил об успешном завершении операции по уничтожению информационной инфраструктуры Палестины.

Утром 9 октября хакеры ЦАХАЛ сумели взломать единственный умный дом в Секторе Газа и в настоящий момент полностью контролируют пять лампочек, два умных пылесоса и кондиционер.

– Мы давно поняли, что цифровая среда очень важна в современных войнах, поэтому готовились к боям в Сети. Ещё вчера в секторе Газа был один умный дом, а теперь мы взяли его под свой контроль и можем продолжать борьбу, – рассказал Хагари.

По информации газеты The Jerusalem Post, операцией руководил лично глава IT-департамента ЦАХАЛ полковник Израиль Лерович. За проявленную смекалку и смелость офицер представлен к государственной награде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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