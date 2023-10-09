 

Al Bawaba: израильская разведка пропустила атаку ХАМАС из-за смартфонов Huawei

09.10.2023, 12:10, Разное
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Израильская разведка столкнулась с опозданием в реагировании на атаку ХАМАС, и одной из главных причин этого оказалось использование палестинскими боевиками техники Huawei. Устройства этой компании оказались сложными для прослушки западными и прозападными спецслужбами, пишет издание Al Bawaba.

Социальные сети активно обсуждают теорию, что использование устройств Huawei палестинцами сыграло роль в неудачах израильской разведки. Один из пользователей Twitter с никнеймом DaiWW заметил: “Похоже, лидеры ХАМАС действительно использовали смартфоны Huawei, чтобы избежать прослушки западными спецслужбами. Теперь понятно, почему США так негодуют по отношению к Huawei. Если вы хотите сохранить конфиденциальность от ЦРУ, просто выберите смартфон Huawei!”

Эту теорию подтвердил агент британской разведывательной службы МИ-6 Эймен Дин. Согласно его данным, лидеры и боевики ХАМАС действительно предпочитают использовать планшеты и смартфоны Huawei для своей коммуникации.

Эймен Дин объяснил, что после запрета Google и других американских IT-гигантов на использование своих сервисов в продукции Huawei, китайская компания разработала собственные аналоги, которые оказались недоступными для взлома, за исключением китайских спецслужб.


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