Жириновский предсказал, что мир забудет про Украину из-за конфликта на Ближнем Востоке

В 2019 году экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прогноз, что к 2024 году мир забудет о событиях в Украине, сконцентрировав внимание на ближневосточных конфликтах.

Жириновский предсказывал, что к 2024 году на Ближнем Востоке возгорится конфликт, который сведет на нет интерес мирового сообщества к событиям в Украине. Он подчеркивал, что в этой ситуации ключевую роль сыграет Иран, и события будут иметь “страшные” последствия.

Лидер ЛДПР также предупреждал, что такая ситуация может стать предвестником третьей мировой войны.

События, произошедшие в октябре текущего года, подтверждают напряженность в регионе Ближнего Востока. Израиль подвергся беспрецедентной атаке из сектора Газа, а ХАМАС объявил о начале операции “Потоп Аль-Аксы” и проник в приграничные районы Израиля. В результате, в стране введен в действие “пункт 40” Основного закона о правительстве, переводя ее в состояние войны.

Владимир Жириновский являлся советским и российским политическим деятелем, бывшим лидером фракции ЛДПР в Госдуме. Он ушел из жизни 6 апреля 2022 года.