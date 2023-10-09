 

Жириновский предсказал, что мир забудет про Украину из-за конфликта на Ближнем Востоке

09.10.2023, 12:10, Разное
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В 2019 году экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прогноз, что к 2024 году мир забудет о событиях в Украине, сконцентрировав внимание на ближневосточных конфликтах.

Жириновский предсказывал, что к 2024 году на Ближнем Востоке возгорится конфликт, который сведет на нет интерес мирового сообщества к событиям в Украине. Он подчеркивал, что в этой ситуации ключевую роль сыграет Иран, и события будут иметь “страшные” последствия.

Лидер ЛДПР также предупреждал, что такая ситуация может стать предвестником третьей мировой войны.

События, произошедшие в октябре текущего года, подтверждают напряженность в регионе Ближнего Востока. Израиль подвергся беспрецедентной атаке из сектора Газа, а ХАМАС объявил о начале операции “Потоп Аль-Аксы” и проник в приграничные районы Израиля. В результате, в стране введен в действие “пункт 40” Основного закона о правительстве, переводя ее в состояние войны.

Владимир Жириновский являлся советским и российским политическим деятелем, бывшим лидером фракции ЛДПР в Госдуме. Он ушел из жизни 6 апреля 2022 года.


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