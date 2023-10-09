 

До брата и сестры не дозвонился: Что происходит с семьей Пригожина в Израиле?

09.10.2023, 11:50, Новости дня
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Популярный продюсер получил широкую известность после того, как стал музыкальным директором многих популярных звезд эстрады. А в 2000 году он решил открыть свой музыкальный лейбл, который принес ему невероятный успех. Правда, помимо музыкальной карьеры, Иосиф Пригожин успел попробовать себя и в телевизионном деле.

Как известно, супруг Валерии на протяжение года был ведущим “Звезды сошлись” на НТВ. Однако недавно мужчина заявил, что вынужден уйти с проекта. Как оказалось, сейчас у Иосифа Пригожина в приоритете стоят другие его проекты, поэтому ему не хочется никого подводить.

Ни для кого не секрет, что близкие артиста проживает в стране на Ближнем востоке. Как известно, родственники продюсера оказались в самом центре страшных событий. Иосиф Пригожин рассказал, что происходит сейчас с его семьей в Израиле.

Продюсер поделился, что все его родственники проживают в разных частях страны. Правда, если до мамы продюсеру удалось дозвониться, то до брата и сестры пока нет. Также Иосиф Пригожин высказал свое мнение по поводу случившегося. Он назвал ситуацию не только тяжелой, но и критической.

“Это просто внезапное нападение, это шок. Огромное количество мирных жителей, которое в этот день гуляло, выкрали, взяли в заложники и вывезли за пределы Израиля”, – поделился продюсер.

Ранее “Дни.ру” писали, что Валерия ответила на вопрос о разводе с Иосифом Пригожиным.


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